Збільшення штату, право застосовувати зброю під час виконання завдань оборони: Рада ухвалила законопроєкт щодо діяльності СБУ

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Свої голоси "за" віддали 311 нардепів з усіх фракцій.

Що пропонує законопроєкт?

Надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;

створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;

збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 000 осіб.

Яка його мета?

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.

Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:

Масштабування одного з найефективніших підрозділів по кількості знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили і техніки противника на полі бою;

збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;

підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;

оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

Потреба у додаткових видатках

Йдеться також про те, що реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету.

"Водночас, обсяг необхідних бюджетних коштів є прогнозованим. Фінансування виплат може бути здійснено в межах видатків, передбачених для фінансування сектору безпеки та оборони шляхом їх коригування під час уточнення бюджетних показників", - сказано в документі.