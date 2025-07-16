Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Збільшення штату, право застосовувати зброю під час виконання завдань оборони: Рада ухвалила законопроєкт щодо діяльності СБУ

Збільшення штату, право застосовувати зброю під час виконання завдань оборони: Рада ухвалила законопроєкт щодо діяльності СБУ

Катерина Ганжа
16 липня, 2025 середа
15:40
Суспільство СБУ

У середу, 16 липня, Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт Закону №13353 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України

Зміст

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Свої голоси "за" віддали 311 нардепів з усіх фракцій. 

Що пропонує законопроєкт? 

  • Надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
  • створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність; 
  • збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 000 осіб.

Яка його мета? 

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.

Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:

  • Масштабування одного з найефективніших підрозділів по кількості знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили і техніки противника на полі бою;
  • збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;
  • підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;
  • оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

Потреба у додаткових видатках 

Йдеться також про те, що реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету. 

"Водночас, обсяг необхідних бюджетних коштів є прогнозованим. Фінансування виплат може бути здійснено в межах видатків, передбачених для фінансування сектору безпеки та оборони шляхом їх коригування під час уточнення бюджетних показників", - сказано в документі.

  • Верховна Рада України в середу, 16 липня, ухвалила в цілому законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, в 1944-1951 роках примусово переселених з території Закерзоння. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
СБУ
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Юлія Юліна
15 липня, 2025 вiвторок
"Ворог хоче, щоб Україна знелюдніла": нардеп Княжицький закликав до змін у демографічній політиці
Медики допомогли завагітніти жінці, яка перенесла п'ять невдалих вагітностей
Автор Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
Наталка Діденко
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 48.31
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
17 липня
10:29
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вранці 17 липня РФ запустила БПЛА по території України: у Кривому Розі сталося влучання
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:04
Ексклюзив
морська міна
Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря
10:00
OPINION
"Друге щастя" Зеленського
09:17
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
"Ця істерика виходить на новий рівень": В’ятрович про перенесення Волинської трагедії в політичну площину
09:08
сили ППО
Сили ППО вночі збили 36 із 64 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:57
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі
08:38
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурм
08:32
Шевченко, Донецька область
Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState
08:28
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою
08:11
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску
08:07
Анонс
Шахтар, Педріньйо
"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи
08:05
OPINION
Василь Пехньо
Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"
07:47
Байба Браже
Латвія закликала Трампа посилити санкції проти Росії без зволікань
07:22
Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн
06:42
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1190 військових, 43 артсистеми та 4 танки
06:21
"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів
04:25
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на Москву
02:58
Марк Карні
Канада обмежить імпорт сталі, - Карні
02:04
Європол
Європол провів масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів
01:23
Upwork
Фриланс-біржа Upwork почала масово блокувати акаунти українців: Мінцифри звернулося до керівництва платформи
00:45
РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: визначився суперник "Динамо", результати інших матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
16 липня
23:43
Марко Рубіо
"Ми дуже стурбовані цим": Рубіо відреагував на удари Ізраїлю по Сирії
22:52
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос
22:40
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Історія підтвердила тотальний кадровий дефіцит влади": Рейтерович про кандидатури в новий Кабмін
22:25
Оновлено
Ольга Стефанішина
ЗМІ написали про провадження щодо Стефанішиної: у САП кажуть, що справа стосується посадовців АРМА
21:57
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Чергова спроба відібрати в мене економічний об'єкт": підприємець Жеваго про звинувачення Нацполу щодо збуту ліків з України в РФ
21:53
Олександр Усик
Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм з Дюбуа у футболці на підтримку полонених захисників Азовсталі
21:49
Оновлено
Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення
21:44
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Позитивно оцінюю цю зміну": військовослужбовець Ігор Луценко про кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
21:39
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Має бути сильний і незалежний менеджер": Княжицький вважає, що Шмигаль недостатньо самостійний для міністра оборони
21:31
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні
20:49
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду
20:43
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року
20:23
Ексклюзив
Меланія Трамп виявилась "чорною лебединею", - політолог Таран
20:07
OPINION
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
19:49
Оновлено
Ворожа атака на Україну 15 липня: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
19:35
Ексклюзив
Tomahawk
"Чим далі вглиб РФ, тим менше ППО": Defense Express про здатність ракет Tomahawk прорвати повітряну оборону Росії
19:10
ЄС не зміг схвалити 18-й пакет санкцій проти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV