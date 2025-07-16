Збільшення штату, право застосовувати зброю під час виконання завдань оборони: Рада ухвалила законопроєкт щодо діяльності СБУ
У середу, 16 липня, Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт Закону №13353 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України
Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.
Свої голоси "за" віддали 311 нардепів з усіх фракцій.
Що пропонує законопроєкт?
- Надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
- створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
- збільшити загальну чисельність СБУ: у мирний час — з 27 000 до 37 000, в особливий період — з 31 000 до 41 000. Центр спецоперацій "А" має налічувати не менше 10 000 осіб.
Яка його мета?
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.
Також зазначається, що ухвалення цього Закону сприятиме:
- Масштабування одного з найефективніших підрозділів по кількості знищених сил і засобів ворога сприятиме збільшенню показників уражень живої сили і техніки противника на полі бою;
- збільшення кількості посад сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;
- підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;
- оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.
Потреба у додаткових видатках
Йдеться також про те, що реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету.
"Водночас, обсяг необхідних бюджетних коштів є прогнозованим. Фінансування виплат може бути здійснено в межах видатків, передбачених для фінансування сектору безпеки та оборони шляхом їх коригування під час уточнення бюджетних показників", - сказано в документі.
- Верховна Рада України в середу, 16 липня, ухвалила в цілому законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, в 1944-1951 роках примусово переселених з території Закерзоння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.1
- EUR Купівля 48.31Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе