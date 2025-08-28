Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину

Про це йдеться у заяви президента України у facebook.

Володимир Зеленський відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину командувачу Сил безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді. Він назвав її черговою спробою угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває.

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини. Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - наголосив президент України.

Він зазначив, що якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону Роберту Бровді, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення.

"Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - повідомив Зеленський.

Раніше 28 серпня Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді вʼїзд на територію країни. Мадяр у відповідь наголосив, що захист угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто нафтопроводу "Дружба" є не захистом суверенітету Угорщини, а захистом "власних брудних кишень, наповнених підсанкційною дешевою сировиною", купуючи яку, він стає "дотичним до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України".







