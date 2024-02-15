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Жіночі спортивні костюми – повсякденний комфорт і елегантність в одному

15 лютого, 2024 четвер
13:41
Суспільство жінка в спортивному костюмі

Кожна жінка прагне виглядати стильно й ловити на собі захопливі погляди оточуючих. Найкращий спосіб підкреслити свою індивідуальність – підібрати ідеальний лук

Як одягатись, аби виглядати привабливо

Учені з Університету Сент-Ендрюса виявили, що носіння одягу під колір очей може підсвідомо привернути увагу людей довкола.

Автори дослідження використали фотографії людей, змінені у графічному редакторі. Потім психологи проаналізували, як змінюється оцінка привабливості залежно від того, наскільки колір їхніх очей збігається з кольором одягу. В опитуванні брали участь 200 людей. Вони висловили думку щодо того, які кольори одягу підходять різним особам. Виявилося, що підбір убрання під колір очей може викликати сприятливішу реакцію, оскільки привертає увагу до вашої природної краси.

Дослідження показало, що люди з блакитними очима найкраще виглядали у прохолодних синіх відтінках. Власники карих очей сподобалися опитаним у теплих відтінках помаранчевого чи червоного.

Окрім того, модні експерти часто радять враховувати відтінок шкіри при виборі одягу.

При цьому не менш важливим є ваш особистий комфорт. Одяг не має бути затісним і повинен бути приємним до тіла.

Узимку особливо актуальними є спортивні костюми жіночі. Вони поєднують повсякденний комфорт і елегантність.

Де купити модний і зручний одяг в Україні

Для того, аби вдягатися стильно, зовсім не обов’язково їхати на закупи за кордон. Найновіші моделі світових брендів можна придбати, не виходячи з дому.

Інтернет-магазин MODIVO пропонує покупцям широкий асортимент найкращих брендів одягу преміум-класу, який відповідає сучасним трендам і потребам людей. Магазин є офіційним дистриб'ютором і співпрацює тільки з надійними партнерами, тож покупці можуть бути впевнені у якості й оригінальності реалізованої продукції.

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Способи оплати за товари є надійними та безпечними: якщо людина не хоче сплачувати за покупку онлайн через PayU – вона без проблем може розрахуватися готівкою при отриманні.

Доставка товарів по Україні є безоплатною при сумі замовлення від 2500 грн, а повернення речей, які не підійшли, можливе протягом 100 днів.

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