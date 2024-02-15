Жіночі спортивні костюми – повсякденний комфорт і елегантність в одному

Як одягатись, аби виглядати привабливо

Учені з Університету Сент-Ендрюса виявили, що носіння одягу під колір очей може підсвідомо привернути увагу людей довкола.

Автори дослідження використали фотографії людей, змінені у графічному редакторі. Потім психологи проаналізували, як змінюється оцінка привабливості залежно від того, наскільки колір їхніх очей збігається з кольором одягу. В опитуванні брали участь 200 людей. Вони висловили думку щодо того, які кольори одягу підходять різним особам. Виявилося, що підбір убрання під колір очей може викликати сприятливішу реакцію, оскільки привертає увагу до вашої природної краси.

Дослідження показало, що люди з блакитними очима найкраще виглядали у прохолодних синіх відтінках. Власники карих очей сподобалися опитаним у теплих відтінках помаранчевого чи червоного.

Окрім того, модні експерти часто радять враховувати відтінок шкіри при виборі одягу.

При цьому не менш важливим є ваш особистий комфорт. Одяг не має бути затісним і повинен бути приємним до тіла.

Узимку особливо актуальними є спортивні костюми жіночі. Вони поєднують повсякденний комфорт і елегантність.

Де купити модний і зручний одяг в Україні

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