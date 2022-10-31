"Суть Корони": Netflix показав другий трейлер 5-го сезону серіалу про правління Єлизавети ІІ
Напередодні виходу нового сезону серіалу "Корона", який ще до старту став одним з найскандальніших з-поміж інших сезонів шоу, Netflix презентував другий трейлер
Трейлер оприлюднили в офіційному Twitter серіалу.
Продовження телевізійного проєкту про життя і правління королеви Єлизавети ІІ та королівську родину вийде на платформі у середу, 9 листопада. У новому сезоні королеву Єлизавету грає вже третя актриса - 66-річна Імельда Стонтон.
У трейлері королева розмірковує, що її правління має відповідати трьом принципам: сталість, стабільність та служіння. У відео зʼявились також дві актриси, які виконували роль королеви у попередніх сезонах, - Клер Фой та Олівія Колман.
Новий, пʼятий, сезон розповідатиме про події життя та правління королеви, що відбувались у 1990-х роках. Глядачі побачать драми та скандали, з якими стикнулась королівська родина. Так, новий сезон зачепить розлучення принцеси Анни, принца Чарльза і принца Ендрю.
У новому сезоні буде 10 епізодів. Акторський склад, як і було оголошено раніше, змінюватиметься у серіалі кожні два сезони. У продовженні "Корони", що вийде цієї осені, роль королеви Єлизавети виконає британська акторка Імельда Стонтон. Принца Філіпа зіграє Джонатан Прайс, принцесу Діану - Елізабет Дебікі, принца Чарльза - Домінік Вест, принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.
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