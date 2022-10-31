Трейлер оприлюднили в офіційному Twitter серіалу.

Продовження телевізійного проєкту про життя і правління королеви Єлизавети ІІ та королівську родину вийде на платформі у середу, 9 листопада. У новому сезоні королеву Єлизавету грає вже третя актриса - 66-річна Імельда Стонтон.

У трейлері королева розмірковує, що її правління має відповідати трьом принципам: сталість, стабільність та служіння. У відео зʼявились також дві актриси, які виконували роль королеви у попередніх сезонах, - Клер Фой та Олівія Колман.

Новий, пʼятий, сезон розповідатиме про події життя та правління королеви, що відбувались у 1990-х роках. Глядачі побачать драми та скандали, з якими стикнулась королівська родина. Так, новий сезон зачепить розлучення принцеси Анни, принца Чарльза і принца Ендрю.

У новому сезоні буде 10 епізодів. Акторський склад, як і було оголошено раніше, змінюватиметься у серіалі кожні два сезони. У продовженні "Корони", що вийде цієї осені, роль королеви Єлизавети виконає британська акторка Імельда Стонтон. Принца Філіпа зіграє Джонатан Прайс, принцесу Діану - Елізабет Дебікі, принца Чарльза - Домінік Вест, принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.

Близька подруга монаршої родини, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" від Netflix в спробі "зруйнувати королівську родину"

"Розкриє найгірші сторони королівської родини": родичка монархів раніше також прокоментувала вихід нового сезону "Корони". Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



