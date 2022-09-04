Суттєві засоби введення війни у росіян всі вичерпані, пропаганда - це все, що вони мають, - Марк Фейгін
Російський опозиціонер, відомий блогер та колишній депутат Держдуми, Марк Фейгін вважає, що росіяни кількісно можуть зберігати свою значущість, тобто більше гармат, більше танків, але нічого нового ми вже не побачимо
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Бачимо, як Путін зачитує якісь документи про стан ЖКГ, освіту, 1 вересня, а по суті голова його зайнята виключно операцією. Помітно, що левову частку часу, якщо він і проводить у доповідях та розбираннях, то це стосується виключно війни, а все решта не таке й важливе. Всім іншим є кому займатись, влада та чиновники. А от тут у нього виходить не дуже добре, судячи з того, що відбувається у театрі бойових дій. І питання залишається відкритим, можна це подолати чи ні, чи є якісь засоби, щоб покращити ситуацію. Усе більш видається, що все вичерпано", - зазначив російський опозиціонер.
Марк Фейгін додав, що не бачить з російського боку ніяких інших суттєвих способів для ведення війни.
"Пропаганда – це все, що вони мають, як інструмент для внутрішнього використання, а для ведення війни, в принципі, засоби вичерпані. Вони кількісно можуть зберігати ще свою значущість, тобто більше гармат, більше танків, але нічого нового ми вже не побачимо. Насправді ЗСУ може чинити опір всьому цьому, звичайно, з допомогою союзників та стабільним поставкам озброєння. Але є ще багато того, чого ще немає в України, наприклад, літаки чи ATACMS, ракетні снаряди із дальністю 300 км і так далі. А якщо це все буде, то що? Я думаю, цими всіма питаннями Путін стурбований, і вони точно не вирішуються прийняттям звичайних адміністративних рішень, поставити Шойгу чи поставити Золотова", - прокоментував Фейгін.
- Раніше російський опозиціонер Марк Фейгін зазначив, що Путін у глухому куті через дефіцит особового складу армії РФ
- Також російський опозиціонер Марк Фейгін висловив думку, що Путін слабшає на зовнішньому контурі: союзники вже розуміють, що з ним майбутнього не буде
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе