Суттєві засоби введення війни у росіян всі вичерпані, пропаганда - це все, що вони мають, - Марк Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Бачимо, як Путін зачитує якісь документи про стан ЖКГ, освіту, 1 вересня, а по суті голова його зайнята виключно операцією. Помітно, що левову частку часу, якщо він і проводить у доповідях та розбираннях, то це стосується виключно війни, а все решта не таке й важливе. Всім іншим є кому займатись, влада та чиновники. А от тут у нього виходить не дуже добре, судячи з того, що відбувається у театрі бойових дій. І питання залишається відкритим, можна це подолати чи ні, чи є якісь засоби, щоб покращити ситуацію. Усе більш видається, що все вичерпано", - зазначив російський опозиціонер.



Марк Фейгін додав, що не бачить з російського боку ніяких інших суттєвих способів для ведення війни.



"Пропаганда – це все, що вони мають, як інструмент для внутрішнього використання, а для ведення війни, в принципі, засоби вичерпані. Вони кількісно можуть зберігати ще свою значущість, тобто більше гармат, більше танків, але нічого нового ми вже не побачимо. Насправді ЗСУ може чинити опір всьому цьому, звичайно, з допомогою союзників та стабільним поставкам озброєння. Але є ще багато того, чого ще немає в України, наприклад, літаки чи ATACMS, ракетні снаряди із дальністю 300 км і так далі. А якщо це все буде, то що? Я думаю, цими всіма питаннями Путін стурбований, і вони точно не вирішуються прийняттям звичайних адміністративних рішень, поставити Шойгу чи поставити Золотова", - прокоментував Фейгін.

Раніше російський опозиціонер Марк Фейгін зазначив, що Путін у глухому куті через дефіцит особового складу армії РФ

Також російський опозиціонер Марк Фейгін висловив думку, що Путін слабшає на зовнішньому контурі: союзники вже розуміють, що з ним майбутнього не буде