Про це він написав у своєму телеграмі.

Міністр культури зазначив, що окупанти знищили пам'ятник, присвячений штучному радянському голоду, за місяць до Дня пам'яті жертв Голодомору, назвавши його "нерелевантним". За його словами, це свідчить тільки про наступництво нинішнього російського режиму його попередника.

"Це свідчить лише про правонаступництво сучасного російського режиму його попереднім в його злочинах проти людяності та українського народу. Голодомор окупанти використовують і сьогодні проти українців на окупованих територіях та в полоні. Нічого не змінилось. Вбивці залишаються вбивцями", - пише Ткаченко.

У середу, 19 жовтня, окупанти в Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, заявивши, що це "політичне дезінформування населення".