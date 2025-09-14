Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
Білий дім звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $58 млн для посилення безпеки виконавчої та судової гілок влади після вбивства активіста Чарлі Кірка
Про це повідомляє Bloomberg.
Гроші хочуть додати до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується чинний закон про видатки.
Також Білий дім підтримує ідею збільшити ресурси для захисту законодавців, але деталі має визначити сам Конгрес. Стрілянина на університетському заході в Юті цього тижня посилила тривогу щодо безпеки публічних осіб, особливо після торішньої спроби замаху на Трампа.
- У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства.
- Президент США Дональд Трамп заявив 12 вересня, що підозрюваного у вбивстві американського блогера й активіста Чарлі Кірка "з великою ймовірністю" затримали. Слідчі розповіли подробиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе