Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Гроші хочуть додати до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується чинний закон про видатки.

Також Білий дім підтримує ідею збільшити ресурси для захисту законодавців, але деталі має визначити сам Конгрес. Стрілянина на університетському заході в Юті цього тижня посилила тривогу щодо безпеки публічних осіб, особливо після торішньої спроби замаху на Трампа.