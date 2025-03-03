Американська та китайська сторони відстоюють інтереси Росії, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська

Таку думку висловила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру "Нова Європа" Наталія Плаксієнко-Бутирська в етері Еспресо.

"З одного боку, пропозиції Трампа щодо мирного врегулювання - ми бачимо, що вони суперечать інтересам України, тому що не враховують те, що Україна потерпає від агресії Росії. З іншого боку, Китай постійно, впродовж понад трьох років говорив про те, що він на боці миру. Але при цьому ми не побачили прихильності до суверенітету та територіальній цілісності (України, - ред.). Натомість Китай наполягає на тому, що мають бути враховані інтереси всіх сторін. І в цьому випадку Китай відстоює стійко інтереси Росії, де, з одного боку, Росія просувала тезу, про те, що вона змушена була напасти на Україну через розширення НАТО, незважаючи на те, що Україна не була членом НАТО. І відповідно, зараз певним чином мирний план Трампа чи принаймні дії, які спрямовані на врегулювання, збігаються з тим, що говорив Китай протягом цього тривалого часу. Тобто певним чином і американська сторона, яка була нашим партнером, і китайська сторона, яка була російським партнером протягом цієї всієї війни збіглися в тому, що і одна, і друга відстоюють інтереси Росії. Так сталося, - сказала вона.

Наталія Плаксієнко-Бутирська, вважає, що в цьому небезпека не лише для України, а й небезпека для всього світу.

"Тому що методи сили, відсутність будь-якої поваги до міжнародного права і з боку Китаю як глобальної країни, і з боку Сполучених Штатів Америки, які протягом тривалого часу вважалися країною, яка захищає, ведуть до того, що ламається наша світова система безпеки і міжнародних відносин. Відтак, світ вступає у велику кризу. І коли, наприклад, великі країни говорять про те, що врегулювання цієї війни в такий спосіб, де не будуть враховані основні інтереси України, допоможе зупинити війну, кровопролиття, допоможе уникнути Третьої світової війни, то якраз, на жаль, вони запускають отой ланцюг процесів, непередбачувані процеси, які затягують світ, якщо не у війну, то принаймні у глибоку кризу", - вважає експертка.