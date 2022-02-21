"Світ більше не повірить брехні РФ": США порівняли дії Росії в Україні з грузинським сценарієм

Про це пише посольство США в Києві.



"Використання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні маріонетки "просять" захисту. Все це прямо зі сценарію Грузії, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею", - йдеться в повідомленні представництва.



1/1 Russia’s execution of transparent, hackneyed plots to justify an invasion would be laughable if they weren’t so destructive and dangerous. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022