Чи має значення ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" з військової точки зору. Думка капітан-лейтенанта запасу польської армії

Таку думку висловив капітан-лейтенант запасу польської армії, публіцист порталу Defence 24 Максиміліан Дура у програмі "Український фокус" на Slawa TV, яка вийшла в етері Еспресо.

"З військової точки зору ці нові ідеї, тобто ракета "Буревісник" і торпеда "Посейдон" не мають більшого значення. Чому? Тому що ми говоримо, що стосується Буревісника, то це ракета, яка маневрує, звичайно, там є активний реактор, але це ракета, яка веде себе як маневруюча ракета, її легко збити. Це більша ракета, яку легко виявити, тому для нас вона не становить якоїсь загрози і насправді є єдиною рисою, яка її відрізняє від іншого, це те, що має досить велику дистанцію, але ми не знаємо, чи ця ракета дійсно працює і чи дійсно вона буде на озброєнні, тому що витрати на цю ракету набагато більші, ніж звичайні ракети такого типу. Я думаю, що захід не злякався такого типу озброєння", - сказав він.

Максиміліан Дура зауважив, що торпеда "Посейдон" не має викликати хвилювань, адже росіяни ще не опанували технологію автономних підводних транспортних засобів такою мірою, як хотіли б.

"Щодо торпеди "Посейдон", росіяни не опанували ще технологію автономних підводних транспортних засобів так, як би цього хотіли. Тому ми також не повинні перейматися цією торпедою, тому що це нуклеарна зброя, а така, поки що, що стосується російської політики, нам не загрожує. Росіяни поки що намагаються лише брати участь у локальних конфліктах, щоб не викликати більш великої реакції Заходу і Китаю. Тому можна не побоюватися цих нових систем, бо вони лише на початку тестування, і вони нічого не змінять у діях НАТО, Євросоюзу, а також, я думаю, що не зашкодять Україні", - додав він.