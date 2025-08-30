Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн

Про це інформує Агентство оборонно-безпекового співробітництва США.

Зазначається, що до закупівлі будуть включені засекречені та незасекречені запасні частини, технічна підтримка, програмне забезпечення та його оновлення, модифікації систем і відповідні комплекти, випробувальне обладнання, засоби зв’язку та аксесуари, послуги з інтеграції, Програма польового спостереження, Програма міжнародних інженерних послуг, технічна допомога представників уряду США та підрядників, навчання, інженерна та логістична підтримка тощо.

"Цей потенційний продаж підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка сприяє політичній стабільності та економічному розвитку в Європі", - зазначили у відомстві.

Там додали, що потенційний продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши її більш потужною системою протиповітряної оборони для проведення місій самозахисту та регіональної безпеки.

Також зазначається, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Окрім цього, Держдеп США схвалив рішення про потенційний продаж Україні послуг компанії Starlink і пов'язаного з нею обладнання на $150 млн.

Підтвердив рішення й міністр оборони України Денис Шмигаль, підсумувавши: "США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink".

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - наголосив він.