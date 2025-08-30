Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
Оновлено

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн

Катерина Ганжа Ксенія Золотова
30 серпня, 2025 субота
11:34
Світ ЗРК Patriot

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та супутнього обладнання на суму $179,1 млн, а також продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн

Зміст

Про це інформує Агентство оборонно-безпекового співробітництва США.

Зазначається, що до закупівлі будуть включені засекречені та незасекречені запасні частини, технічна підтримка, програмне забезпечення та його оновлення, модифікації систем і відповідні комплекти, випробувальне обладнання, засоби зв’язку та аксесуари, послуги з інтеграції, Програма польового спостереження, Програма міжнародних інженерних послуг, технічна допомога представників уряду США та підрядників, навчання, інженерна та логістична підтримка тощо.

"Цей потенційний продаж підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка сприяє політичній стабільності та економічному розвитку в Європі", - зазначили у відомстві.

Там додали, що потенційний продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши її більш потужною системою протиповітряної оборони для проведення місій самозахисту та регіональної безпеки. 

Також зазначається, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Окрім цього, Держдеп США схвалив рішення про потенційний продаж Україні послуг компанії Starlink і пов'язаного з нею обладнання на $150 млн.

Підтвердив рішення й міністр оборони України Денис Шмигаль, підсумувавши: "США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink".

"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - наголосив він.

  • У четвер, 28 серпня, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму близько $825 мільйонів. 
Теги:
Новини
Україна
зброя
США
Військові новини
оборона та безпека
Читайте також:
Стів Віткофф
Автор Дар'я Куркіна
29 серпня, 2025 п'ятниця
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
видобуток нафти, нафта
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Київ
+29.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
13:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
12:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський відхиляє пропозиції щодо буферної зони для мирної угоди, а Путін їде до Китаю, щоб обговорити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
12:02
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:01
OPINION
Що зараз відбувається в Польщі?
11:58
москва, кремль
Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
11:11
У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування
11:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян
10:51
Україна - США, конгрес
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії
10:02
OPINION
"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:21
Ексклюзив
криголам "Ноосфера"
Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:08
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
06:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
23:47
Президент Франції Еммануель Макрон
Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV