Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний

Євген Козярін
21 жовтня, 2025 вiвторок
23:05
Світ Роман Безсмертний

Те, що відбувається з боку російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа щодо Європи нагадує таку гру двох випадкових партнерів, в яких десь збігається інтерес

Зміст

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Путін полює на Європу. І він не те що не чує, він не збирається слухати те, що говорить Європа. Щобільше, як Путіну, так і Трампу, Європейський Союз - це проблема, щоб не сказати точніше. І не випадково вони обоє виховують і вирощують таких, як Орбан, Фіцо,  ще деяких крайньоправих, крайньо-лівих популістів, які бігають як Альтернатива для Німеччини там і так далі. І все розказують, що Європейський Союз - це проблема", - заявив він. 

На думку Безсмертного, зрозуміло, що Європейський Союз, він кінець кінцем руками України, разом з Україною і стане тим, хто поховають Російську імперію. 

"Це вже очевидно і зрозуміло. І тому московський фюрер, він і не дослухається, і не збирається на це реагувати і точить зброю для того, щоби нападати на європейські країни. Важливо, щоби оцю річ розумів Дональд Трамп. Але ж Дональд Трамп грає теж у цю гру. Тому і оці маневри, які відбуваються, то він допомагає, то не допомагає, то він гарантує захист Європі, то не гарантує, то залишає війська, то збирається виводити війська із Європи", - наголошує дипломат.

Він вважає, що це безглуздя через мінливості і незрозумілості, воно і створює оцю нервову ситуацію, в тому числі і в європейських столицях.

"Згадайте хоча б слова, що "я не буду заперечувати, якщо Путін буде нападати на тих, хто не робить внески". Це так в такий спосіб Трамп вирішував питання збільшення фонду НАТО. Тому в цьому відношенні те, що відбувається, воно нагадує таку гру двох випадкових партнерів, в яких десь в чомусь збігається інтерес. У цій ситуації безумовно Європа є надійним партнером України, з Європою необхідно працювати, деталізувати, розбудовувати всі речі, допомагати Європі усвідомити небезпеку", - додав Безсмертний.

Дипломат зауважив, що кінець-кінцем європейці сьогодні розуміють, їм потрібна Україна настільки, наскільки Україні потрібна Європа. 

"Це насправді на даний час з погляду безпеки і оборони рівноправні союзники в допомозі, в статусі один одному. І це важливо, щоб над цим ішла робота і тут вирішувалися проблеми, яких немало, їх дуже багато. І я переконаний в тому, що вони будуть вирішені і членство України в Європейському Союзі, і зміцнення обороноздатності Європи і України, і допомога Європи Україні буде зростати. Бо сподіватися на Дональдів Трампів - це дурити самого себе", - підсумував він.

Теги:
Україна
Росія
Роман Безсмертний
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
допомога Україні
