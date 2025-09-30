Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців

Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців

Адріана Муллаянова
30 вересня, 2025 вiвторок
20:58
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп попередив про можливі масові звільнення федеральних службовців через наближення припинення роботи уряду, оскільки демократи та республіканці не можуть домовитися щодо фінансування держави

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

 "Ми можемо багато чого зробити, і це лише завдяки демократам", – заявив Дональд Трамп, відповідаючи на питання про потенційні скорочення. Минулого тижня Білий дім доручив федеральним агентствам підготувати плани на випадок масових звільнень, хоча наразі жодне з них не закликало до звільнень у своїх документах.

Дедлайн для ухвалення бюджету наближається, і глухий кут щодо витрат загрожує паралізувати роботу уряду США вперше за довгий час, обмеживши послуги для американців та затримавши зарплати федеральним працівникам. Політичні наслідки цього конфлікту можуть вплинути як на президента США, так і на демократів напередодні проміжних виборів наступного року.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив: "вони хочуть змусити нас залякатися — їм це не вдасться — щоб ми ухвалили їхній партійний законопроєкт. Ось чому ми прямуємо до припинення роботи уряду". 

Спікер Палати представників Майк Джонсон додав, що хоча він залишається оптимістом, але зараз скептицизм переважає.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, фото: Chuck Schumer

Напруження зростає через суперечки щодо податкових пільг на медичне страхування та скорочення фінансування Medicaid. Джонсон назвав дії демократів "політичними іграми" та додав: "відкрийте роботу уряду, і тоді ми проведемо всі обговорення". Зі свого боку, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс звинуватив республіканців у небажанні вести двопартійні переговори, зазначивши, що їхній підхід нагадує принцип "або мій шлях, або дорога".

Дональд Трамп запевнив, що країна не звинуватить його у випадку закриття уряду, бо "розумні люди бачать, що відбувається. Демократи божевільні". Республіканці активно намагаються перекласти провину на демократів, повторюючи формулювання "закриття Шумера".

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, припустив, що уряд може тимчасово призупинити роботу, поки сторони знайдуть компроміс. "Закриття уряду – це не відповідь на популярне законодавство", – зазначив він, підкресливши, що республіканці раніше намагалися використовувати такі ситуації для отримання політичних поступок, але зрештою все одно фінансували уряд.

  • 30 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що країна модернізує ядерну енергетику, але сподівається, що ніколи її не використає.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
21:38
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
21:25
Ексклюзив
зсу танк
Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
20:01
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:47
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 1 загиблого та 28 поранених
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
18:16
Трамп і Путін
"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"
18:02
У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
18:02
OPINION
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
18:00
інфекційні захворювання
Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу
17:47
Дональд Трамп
Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
17:46
Засновник Spotify Даніель Ек
Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
17:42
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
17:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
"З 22 вересня почалася операція РФ на Балтиці": політаналітик Горбач назвав ключову країну-ціль
17:06
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 89 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
17:04
Огляд
Технологічно зрівнятись із РФ: Україна чекає на винищувачі Gripen, які кращі від російських Су
16:50
ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT
16:03
OPINION
Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна
15:58
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:52
Марія Холодна
Вбив, розчленував та намагався її спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років ув'язнення
15:40
Ізраїль
Ізраїльські акції рекордно зросли після того, як Трамп оприлюднив план щодо Гази
15:38
Вийшла збірка "Драма Панорама 2024", до якої увійшли найкращі сучасні українські пʼєси року
15:19
Омер Лайпан
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
14:52
Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України
14:38
PR
Дуальна освіта і компанія МХП
Дуальна освіта в Україні: як поєднати навчання з роботою та отримати практичний досвід
Більше новин
