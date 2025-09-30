Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо багато чого зробити, і це лише завдяки демократам", – заявив Дональд Трамп, відповідаючи на питання про потенційні скорочення. Минулого тижня Білий дім доручив федеральним агентствам підготувати плани на випадок масових звільнень, хоча наразі жодне з них не закликало до звільнень у своїх документах.

Дедлайн для ухвалення бюджету наближається, і глухий кут щодо витрат загрожує паралізувати роботу уряду США вперше за довгий час, обмеживши послуги для американців та затримавши зарплати федеральним працівникам. Політичні наслідки цього конфлікту можуть вплинути як на президента США, так і на демократів напередодні проміжних виборів наступного року.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив: "вони хочуть змусити нас залякатися — їм це не вдасться — щоб ми ухвалили їхній партійний законопроєкт. Ось чому ми прямуємо до припинення роботи уряду".

Спікер Палати представників Майк Джонсон додав, що хоча він залишається оптимістом, але зараз скептицизм переважає.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, фото: Chuck Schumer

Напруження зростає через суперечки щодо податкових пільг на медичне страхування та скорочення фінансування Medicaid. Джонсон назвав дії демократів "політичними іграми" та додав: "відкрийте роботу уряду, і тоді ми проведемо всі обговорення". Зі свого боку, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс звинуватив республіканців у небажанні вести двопартійні переговори, зазначивши, що їхній підхід нагадує принцип "або мій шлях, або дорога".

Дональд Трамп запевнив, що країна не звинуватить його у випадку закриття уряду, бо "розумні люди бачать, що відбувається. Демократи божевільні". Республіканці активно намагаються перекласти провину на демократів, повторюючи формулювання "закриття Шумера".

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, припустив, що уряд може тимчасово призупинити роботу, поки сторони знайдуть компроміс. "Закриття уряду – це не відповідь на популярне законодавство", – зазначив він, підкресливши, що республіканці раніше намагалися використовувати такі ситуації для отримання політичних поступок, але зрештою все одно фінансували уряд.