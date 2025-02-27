Експремʼєру Польщі Моравецькому висунули звинувачення в перевищенні повноважень під час організації виборів 2020 року
Колишньому премʼєр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому висунули звинувачення щодо перевищення повноважень та невиконання службових обовʼязків під час організації виборів поштою в 2020 році
Про це інформує RMF24.
Весною 2020 року під час пандемії коронавірусу тодішній премʼєр Моравецький наказав розпочати підготовку до виборів президента Польщі заочно - за допомогою поштових служб. Вони мали відбутися 10 травня. Проте згодом Національна виборча комісія оголосила, що вибори, заплановані на травень, не можуть відбутися - зрештою, їх провели 28 червня на виборчих дільницях.
У вересні 2020 року суд Варшави постановив, що рішення Моравецького про заочні вибори грубо порушило закон.
За словами речника Варшавської воєводської прокуратури Пьотра Скиби, колишній польський премʼєр сьогодні заслухав зазначені звинувачення: Моравецький заявив, що не винен і діяв на користь Польщі.
Водночас, виходячи з інформації прокуратури, колишній очільник польського уряду додав, що даватиме свідчення після ознайомлення з матеріалами справи.
У прокуратурі підкреслили, що за звинуваченнями, оголошеними Моравецькому, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
- Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск травмував ногу на гірськолижному схилі, навчаючи внуків кататись. Водночас на лікарняний прем'єр не йде.
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