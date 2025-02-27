Експремʼєру Польщі Моравецькому висунули звинувачення в перевищенні повноважень під час організації виборів 2020 року

Про це інформує RMF24.

Весною 2020 року під час пандемії коронавірусу тодішній премʼєр Моравецький наказав розпочати підготовку до виборів президента Польщі заочно - за допомогою поштових служб. Вони мали відбутися 10 травня. Проте згодом Національна виборча комісія оголосила, що вибори, заплановані на травень, не можуть відбутися - зрештою, їх провели 28 червня на виборчих дільницях.

У вересні 2020 року суд Варшави постановив, що рішення Моравецького про заочні вибори грубо порушило закон.

За словами речника Варшавської воєводської прокуратури Пьотра Скиби, колишній польський премʼєр сьогодні заслухав зазначені звинувачення: Моравецький заявив, що не винен і діяв на користь Польщі.

Водночас, виходячи з інформації прокуратури, колишній очільник польського уряду додав, що даватиме свідчення після ознайомлення з матеріалами справи.

У прокуратурі підкреслили, що за звинуваченнями, оголошеними Моравецькому, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.