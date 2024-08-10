Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південнокитайському морі

Про це інформує Reuters.

У спільних навчаннях брали участь в'єтнамський 90-метровий корабель CSB 8002 та філіппінське морське патрульне судно BRP Gabriela Silang. Вказано, що у межах навчань країни імітували пошуково-рятувальну операцію, пожежогасіння та медичне реагування.

За словами капітана судна Філіппін, навчання мали переважно гуманітарний характер.

"Ми сподіваємося, що таких навчань буде більше, тому що море велике, і багатьом знадобиться допомога берегової охорони", - сказав він.

Навчання з В'єтнамом відбулися після того, як Філіппіни завершили дводенні морські навчання з військовими Австралії, Канади і США.