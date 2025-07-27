Фон дер Ляєн наголосила на важливості збереження незалежних антикорупційних органів в Україні

Про це вона написала у соцмережі X.

"Україна вже багато чого досягла на своєму європейському шляху. Вона повинна спиратися на цей міцний фундамент і зберегти незалежні антикорупційні органи, які є наріжними каменями верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на її європейському шляху", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Good conversation with @ZelenskyyUa.



Ukraine has already achieved a lot on its European path.



It must build on these solid foundations and preserve independent anti-corruption bodies, which are cornerstones of Ukraine’s rule of law.



Ukraine can count on our support to deliver… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025

Про розмову із Урсулою фон дер Ляєн попередньо також повідомляв і президент України Володимир Зеленський.

"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Багато питань обговорили: європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу нашої антикорупційної інфраструктури", - зазначив Зеленський.

Зокрема, за словами президента, під час розмови також обговорили законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України.

"Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", - додав він.

Також варто зазначити, що раніше Урсула фон дер Ляєн висловила Володимиру Зеленському занепокоєння з приводу ухвалення закону щодо НАБУ й САП.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП, підпорядковуючи їх генпрокурору. Даний нормативний акт приймався депутатами від президентської "Слуги Народа", нібито опозиційної "Батьківщини" та колишніми представниками забороненої нині ОПЗЖ без попереднього розгорнутого публічного та парламентського обговорення.

За інформацією ексгенпрокурора Юрія Луценка та проєкту "Українська правда", безпосередньо до прийняття такого закону, проти якого відкрито виступала опозиція, громадські активісти, експерти та західні партнери, Зеленського спонукали слідчі дії НАБУ проти близьких йому в. о. віцепрем'єра Олексія Чернишова, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча й ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, сина ідеолога Медведчука Ігоря Шурми.

"Річ у тім, що Офіс президента кілька тижнів тому дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95", пана Міндіча, перебувала під оперативним та законним прослуховуванням НАБУ. У цій квартирі збиралися люди, які найближчі до чинного президента. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається й енергетикою, і багатьма іншими речами, зокрема торгівлею зброєю на мільярди. І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліцатака на НАБУ", - пояснив Луценко в етері Еспресо.

Після цього тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи вето на цей закон від Зеленського.

Європейський Союз, зокрема речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, висловив серйозне занепокоєння, наголосивши на важливості автономності цих структур для антикорупційних реформ та євроінтеграції.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до Зеленського з вимогою пояснень, підкресливши неприпустимість компромісів щодо верховенства права. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала втрату незалежності НАБУ "серйозним кроком назад", що може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Франція та Німеччина також закликали Київ переглянути закон.

У відповідь на суспільний тиск, 24 липня нардепи зареєстрували законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП. Цього ж дня Зеленський погодив текст нового законопроєкту, який, за словами відомств, відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії антикорупційних органів. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт 31 липня.

Символом нинішнього протесту стали картонки, на яких нашвидкоруч пишуться креативні гасла чи малюються політичні карикатури, позаяк деякі поліграфічні підприємства відмовилися друкувати продукцію з критикою Зеленського і його команди.