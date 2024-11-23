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Грузинська опозиція закликала громадян узяти вихідний на 25 листопада, аби прибути до Тбілісі й не допустити "Мрію" до парламенту

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
19:00
Світ Грузія протести

Лідер коаліції "Єдність - Національний рух" Георгій Вашадзе анонсував масштабну акцію протесту проти проросійської партії "Грузинська мрія". Мітинг розпочнеться у неділю, 24 листопада, о 21:00 на площі Республіки

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Про це інформує грузинський інформаційний телеканал "Перший канал".

"24 листопада о 21:00 ми збираємося на площі Республіки, в цей самий час до нас приєднаються автомобілі з регіонів, які організовують марш містом, щоб ще раз привести до тями Тбілісі", - заявив Вашадзе.

Він зазначив, що після зібрання на площі Республіки учасники акції планують вирушити до парламенту, де залишаться на ніч.

"Завтра, 24 листопада, о 21:00 на площі Республіки зберемося абсолютно всі. - зазначив політик. - Водночас машини, що прибувають із Західної Грузії, зберуться на площі Республіки, а зі Сходу - на площі Свободи, а потім організовують марш Тбілісі, щоб із ходою цих машин, ми ще раз розбудимо Тбілісі й покличемо всіх на проспект Руставелі, де ми заночуємо. Ми хочемо оголосити самопроголошеній "Грузинській мрії", що якщо вони вирішать зібратися завтра, то це будуть збори самопроголошених людей, вони не матимуть нічого спільного ні з Грузією, ні з Конституцією, ні з парламентом".

Вашадзе закликав всіх громадян взяти вихідний у понеділок, 25 листопада, щоб присвятити його боротьбі за Грузію.

"Прошу всіх патріотично налаштованих грузинів: візьміть вихідний у понеділок і присвятіть його Грузії, нашій Батьківщині. Нарешті, ми завжди говоримо, що зроблять Європа й Америка? Настав час поставити запитання, на що ми готові, що ми зробимо для нашої Батьківщини, сила в єдності, ми обов'язково переможемо", - підсумував він.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

17 листопада грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" організувала 24-годинну акцію протесту біля будівлі Тбіліського державного університету. Протестувальники встановили близько трьох десятків наметів. Ніч з неділі на понеділок минула спокійно, влада та поліція жодних заяв не робили. 18 листопада ввечері опозиція заявила, що продовжить протест.

Теги:
Новини
Грузія
політика
Європа
акції протестів
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