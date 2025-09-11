"Їх було навмисно скеровано": Сікорський заявив, що російські дрони не випадково порушили повітряний простір Польщі

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Минулої ночі повітряний простір Польщі було порушено 19 разів дронами російського виробництва. За нашими оцінками, вони не збилися з курсу випадково — їх було навмисно скеровано", - написав Сікорський.

Він підкреслив, що Польща, Євросоюз та НАТО і надалі підтримуватимуть український народ, а російське керівництво має усвідомити, що спроби відродити імперію приречені.

У відеозверненні глава МЗС повідомив, що представника посольства РФ викликали до МЗС Польщі та вручили йому ноту протесту.

"Ми протидіємо дезінформації. Я закликаю всіх покладатися на урядові джерела та інформацію з перевірених ЗМІ. Кожен, хто стверджує, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду", - додав він.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Американський президент Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Джерела CNN повідомляли, що Спецпредставник президента США Кіт Келлог прямував до Польщі під час вторгнення безпілотників РФ.