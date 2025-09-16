Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
Очільник міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим не готовий ні до нападу РФ, ні до нападів інших країн, згадавши про недостатнє фінансування оборонного відомства протягом останніх 20 років
Його слова цитує The Guardian.
"Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації. Я вже давно це кажу. Я думаю, що наша робота полягає в тому, щоб поставити цю країну в положення, щоб захистити себе, якщо хтось божевільний вирішить напасти на нас – я маю на увазі не просто Путіна, я маю на увазі будь-кого", – заявив Крозітто.
Згідно з оцінками міністра, Італія потребує щонайменше 6 років для створення автономної системи ППО – до 2031 року.
У 2024 році італійські витрати на оборону в межах НАТО становили 1,5% ВВП. До 2035 року країна зобовʼязалася збільшити цей показник до 5% попри те, що, як зауважує видання, така політика непопулярна серед італійців.
- 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе