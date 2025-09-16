Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто

Його слова цитує The Guardian.

"Ми не готові ні до російської атаки, ні до нападу іншої нації. Я вже давно це кажу. Я думаю, що наша робота полягає в тому, щоб поставити цю країну в положення, щоб захистити себе, якщо хтось божевільний вирішить напасти на нас – я маю на увазі не просто Путіна, я маю на увазі будь-кого", – заявив Крозітто.

Згідно з оцінками міністра, Італія потребує щонайменше 6 років для створення автономної системи ППО – до 2031 року.

У 2024 році італійські витрати на оборону в межах НАТО становили 1,5% ВВП. До 2035 року країна зобовʼязалася збільшити цей показник до 5% попри те, що, як зауважує видання, така політика непопулярна серед італійців.