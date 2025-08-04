Ізраїль обирає варіант тихої допомоги Україні, - Борислав Береза

Таку думку висловив народний депутат України VIII скликання, колишній військовослужбовець ЗСУ Борислав Береза у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Коли кажуть про військову співпрацю, то не треба забувати про деякі моменти, про які у нас взагалі майже ніхто не каже. Ну, наприклад, Ізраїль передав Україні систему раннього сповіщення. І вона лежала на складах. Лежало дуже довго", - розповів він.

Борислав Береза зауважив, що в Ізраїлі обирають варіант тихої допомоги Україні. Політик вважає, що це правильно.

"Потім Ізраїль дуже тихо і коректно передав ще деякі моменти, а про них почали гучно говорити. І Ізраїлю це дуже не сподобалось, тому що вони обирають варіант тихої допомоги. Але коли, наприклад, в Україні з'являються радари RADA-42 або RADA-82 ізраїльського виробництва, а їх вистачає і на передку, і в Києві, і саме завдяки цим радарам сьогодні збиваються "шахеди", тут про це теж мало говорять. Але це добре. Взагалі, в Ізраїлі обирають варіант, коли ніхто не говорить, а зброя з'являється в Україні. Мабуть, цим шляхом треба рухатись і далі", - додав політик.