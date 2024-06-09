Ізраїль продовжив заборону Al Jazeera ще на 45 днів
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі продовжив дію наказу про заборону мовлення телеканалу Al Jazeera і блокування доступу до його веб-сайту на новий 45-денний період
Про це інформує The Times of Israel.
Як зазначається в заяві офісу Кархі, рішення було прийнято одноголосно після того, як служби безпеки представили оновлені позиційні документи, "які однозначно визначили, що трансляції каналу завдають реальної шкоди державній безпеці".
За словами Кархі, суддя, який минулого тижня переглядав початкову заборону, написав у своєму рішенні, що "немає жодних сумнівів" у тому, що Al Jazeera підпорядковується цілям ХАМАСу "і завдає значної шкоди державній безпеці".
У виданні додали, що тимчасові заборони можуть продовжуватися на наступні періоди до 45 днів до закінчення терміну дії закону 31 липня, після чого законодавство має бути продовжене.
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У неділю, 5 травня, уряд Ізраїлю одноголосно ухвалив рішення про припинення діяльності інформаційної мережі Al Jazeera, видання погрожує судовим позовом.
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