Ізраїльська авіакомпанія El Al припинила рейси до Москви після катастрофи літака Баку-Грозний
Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила усі рейси з Тель-Авіва до Москви на цьому тижні після того, як у казахстанському Актау розбився пасажирський літак Баку-Грозний, який, імовірно, збила російська ППО
Про це повідомляє Times of Israel і "9 канал Израиль".
"У зв'язку з подіями в повітряному просторі Росії авіакомпанія "Ель-Аль" припиняє всі рейси маршрутом Тель-Авів — Москва на найближчий тиждень", - заявила пресслужба авіакомпанії.
Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде ухвалено рішення про відновлення рейсів. Пасажирів буде повідомлено найближчим часом, попередили у компанії.
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК.
- Міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв заявив, що на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи у казахстанському Актау, вибухнув кисневий балон.
- Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака рейсом з Баку до Грозного у казахстанському Актау є російська ракета класу "земля-повітря".
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