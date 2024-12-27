Ізраїльська авіакомпанія El Al припинила рейси до Москви після катастрофи літака Баку-Грозний

Про це повідомляє Times of Israel і "9 канал Израиль".

"У зв'язку з подіями в повітряному просторі Росії авіакомпанія "Ель-Аль" припиняє всі рейси маршрутом Тель-Авів — Москва на найближчий тиждень", - заявила пресслужба авіакомпанії.

Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде ухвалено рішення про відновлення рейсів. Пасажирів буде повідомлено найближчим часом, попередили у компанії.