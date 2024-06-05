Хакери РФ здійснили кібератаку на іспанську компанію, що ремонтує танки Leopard для України

Про це повідомляє Reuters.

За DDoS-атаку на сайт іспанської компанії взяла відповідальність хакерська група NoName. Типи таких атак спрямовують великий обсяг інтернет трафіку на сервери компаній, аби вивезти їх з ладу.

"Ми направили наші DDoS-атаки на сайти в русофобській Іспанії", - заявила група у Telegram.

Представник General Dynamics підтвердив, що сайт оборонної компанії став ціллю спроби кібератаки, яка, за його словами, "була негайно виявлена і не скомпрометувала жодну з систем компанії".

Також зазначено, що компанія вирішила припинити функціонування свого веб-сайту до завершення розслідування щодо інциденту.

"Конфіденційні дані компанії залишаються добре захищеними", - заявили в General Dynamics.

Як зазначив представник у Німеччині, операції підприємства у Європі "працюють нормально".