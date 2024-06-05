Хакери РФ здійснили кібератаку на іспанську компанію, що ремонтує танки Leopard для України
Російські хакери атакували веб-сайт оборонної компанії Іспанії, яка займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну - Santa Barbara Systems. Вона входить до складу General Dynamics
Про це повідомляє Reuters.
За DDoS-атаку на сайт іспанської компанії взяла відповідальність хакерська група NoName. Типи таких атак спрямовують великий обсяг інтернет трафіку на сервери компаній, аби вивезти їх з ладу.
"Ми направили наші DDoS-атаки на сайти в русофобській Іспанії", - заявила група у Telegram.
Представник General Dynamics підтвердив, що сайт оборонної компанії став ціллю спроби кібератаки, яка, за його словами, "була негайно виявлена і не скомпрометувала жодну з систем компанії".
Також зазначено, що компанія вирішила припинити функціонування свого веб-сайту до завершення розслідування щодо інциденту.
"Конфіденційні дані компанії залишаються добре захищеними", - заявили в General Dynamics.
Як зазначив представник у Німеччині, операції підприємства у Європі "працюють нормально".
- 3 червня російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому.
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