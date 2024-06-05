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Хакери РФ здійснили кібератаку на іспанську компанію, що ремонтує танки Leopard для України

5 червня, 2024 середа
20:44
Світ Російські хакери

Російські хакери атакували веб-сайт оборонної компанії Іспанії, яка займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну - Santa Barbara Systems. Вона входить до складу General Dynamics

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За DDoS-атаку на сайт іспанської компанії взяла відповідальність хакерська група NoName. Типи таких атак спрямовують великий обсяг інтернет трафіку на сервери компаній, аби вивезти їх з ладу.

"Ми направили наші DDoS-атаки на сайти в русофобській Іспанії", - заявила група у Telegram.

Представник General Dynamics підтвердив, що сайт оборонної компанії став ціллю спроби кібератаки, яка, за його словами, "була негайно виявлена і не скомпрометувала жодну з систем компанії".

Також зазначено, що компанія вирішила припинити функціонування свого веб-сайту до завершення розслідування щодо інциденту.

"Конфіденційні дані компанії залишаються добре захищеними", - заявили в General Dynamics.

Як зазначив представник у Німеччині, операції підприємства у Європі "працюють нормально".

  • 3 червня російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому.
Теги:
Україна
Росія
Технології
Іспанія
Війна з Росією
хакер
кібератаки
хакерські атаки
допомога Україні
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