КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"

Про це йдеться в заяві постійної місії КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні, передає KCNA.

"Останнім часом США, користуючись сесією Ради керуючих МАГАТЕ, знову здійснили політичну провокацію — балакали про "денуклеаризацію", називаючи наше володіння ядерною зброєю "незаконним". Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо провокаційні дії США", – сказали в КНДР.

Зокрема, Пхеньян назвав своє володіння ядерною зброєю "неминучим вибором для надійного захисту суверенітету і безпеки держави від триваючої ядерної загрози з боку США".

"Але США, навпаки, стрімким нарощуванням ядерних сил і божевільним ядерним розповсюдженням ставлять під загрозу глобальний мир і безпеку, руйнують основу міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження", – заявили в КНДР, назвавши дії американців "найсерйознішою загрозою для міжнародного співтовариства".

За словами Північної Кореї, Штати як найбільша держава повинні виконати зобовʼязання з ядерного роззброєння.

"Статус КНДР як ядерної держави, який назавжди закріплений вищим і основним законом держави, став незворотним, тим більше, що МАГАТЕ не має офіційних відносин з нами вже понад 30 років, тому воно не має жодного законного права і морального обов'язку втручатися у внутрішні справи ядерної держави", – додали в заяві.