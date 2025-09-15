КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
Північна Корея відкинула заклики Сполучених Штатів до відмови від ядерної зброї, назвавши їх "політичною провокацією". Також Пхеньян звинуватив Вашингтон у загрозі для глобального миру
Про це йдеться в заяві постійної місії КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні, передає KCNA.
"Останнім часом США, користуючись сесією Ради керуючих МАГАТЕ, знову здійснили політичну провокацію — балакали про "денуклеаризацію", називаючи наше володіння ядерною зброєю "незаконним". Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо провокаційні дії США", – сказали в КНДР.
Зокрема, Пхеньян назвав своє володіння ядерною зброєю "неминучим вибором для надійного захисту суверенітету і безпеки держави від триваючої ядерної загрози з боку США".
Читайте також: "Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
"Але США, навпаки, стрімким нарощуванням ядерних сил і божевільним ядерним розповсюдженням ставлять під загрозу глобальний мир і безпеку, руйнують основу міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження", – заявили в КНДР, назвавши дії американців "найсерйознішою загрозою для міжнародного співтовариства".
За словами Північної Кореї, Штати як найбільша держава повинні виконати зобовʼязання з ядерного роззброєння.
"Статус КНДР як ядерної держави, який назавжди закріплений вищим і основним законом держави, став незворотним, тим більше, що МАГАТЕ не має офіційних відносин з нами вже понад 30 років, тому воно не має жодного законного права і морального обов'язку втручатися у внутрішні справи ядерної держави", – додали в заяві.
- Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни. Це рішення стало реакцією на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися 18 серпня.
