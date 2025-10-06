Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За законодавством РФ справу репресованого може отримати будь-яка зацікавлена людина через 75 років після її закриття. Проте російські бюрократи посилаються на наказ росархіва № 38 від 20 березня 2025 року про порядок віднесення документів до "службової інформації обмеженого поширення".

"Наказом передбачено формування переліку з відміткою "для службового користування", до якого можуть бути внесені документи, якщо їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам російської федерації", - зазначили в розвідці.

Історики, письменники, дослідники позбавлені можливості працювати з архівними документами – їх можуть надати виключно родичам репресованих, якщо ті доведуть свої родинні зв’язки.

"Так Москва одним наказом росархіва офіційно визнала, що вважає пам'ять про мільйони закатованих і вбитих під час сталінських репресій загрозою національній безпеці, а самі події тих років – історичною необхідністю", - заявили в розвідці.

Так пояснили, що історія зі справами репресованих – це частина загальної когнітивної стратегії сучасної російської влади. Відбілення "вождя", створення міфів навколо його особи активно відбувається на різних рівнях.

У липні поточного року комуністична партія РФ вже назвала доповідь першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова "Про культ особи (Сталіна) та його наслідки" на XX з’їзді КПРС "помилковою і політично упередженою". У Росії знову відкриваються пам’ятники "вождю всіх часів і всіх народів", його ім’я частіше звучить як приклад для сучасних кремлівських можновладців.

За оцінками російських істориків у 1921-1953 роках (роки правління Сталіна) у СРСР було засуджено 23,77 млн осіб, з них до найвищої міри покарання – 6,43 млн громадян, на заслання – 3,765 млн осіб. За оцінками західних дослідників, загалом від сталінських репресій постраждало від 45 до 80 млн громадян колишнього СРСР.