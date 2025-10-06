Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
Російські архіви припинили видачу справ репресованих за часів сталінських чисток історикам та представникам громадськості, заявивши, що їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам РФ"
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
За законодавством РФ справу репресованого може отримати будь-яка зацікавлена людина через 75 років після її закриття. Проте російські бюрократи посилаються на наказ росархіва № 38 від 20 березня 2025 року про порядок віднесення документів до "службової інформації обмеженого поширення".
"Наказом передбачено формування переліку з відміткою "для службового користування", до якого можуть бути внесені документи, якщо їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам російської федерації", - зазначили в розвідці.
Історики, письменники, дослідники позбавлені можливості працювати з архівними документами – їх можуть надати виключно родичам репресованих, якщо ті доведуть свої родинні зв’язки.
"Так Москва одним наказом росархіва офіційно визнала, що вважає пам'ять про мільйони закатованих і вбитих під час сталінських репресій загрозою національній безпеці, а самі події тих років – історичною необхідністю", - заявили в розвідці.
Так пояснили, що історія зі справами репресованих – це частина загальної когнітивної стратегії сучасної російської влади. Відбілення "вождя", створення міфів навколо його особи активно відбувається на різних рівнях.
У липні поточного року комуністична партія РФ вже назвала доповідь першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова "Про культ особи (Сталіна) та його наслідки" на XX з’їзді КПРС "помилковою і політично упередженою". У Росії знову відкриваються пам’ятники "вождю всіх часів і всіх народів", його ім’я частіше звучить як приклад для сучасних кремлівських можновладців.
За оцінками російських істориків у 1921-1953 роках (роки правління Сталіна) у СРСР було засуджено 23,77 млн осіб, з них до найвищої міри покарання – 6,43 млн громадян, на заслання – 3,765 млн осіб. За оцінками західних дослідників, загалом від сталінських репресій постраждало від 45 до 80 млн громадян колишнього СРСР.
