Головна Світ Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка

Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка

Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
05:28
Світ барельєф Сталіна у метро Москви

Російські архіви припинили видачу справ репресованих за часів сталінських чисток історикам та представникам громадськості, заявивши, що їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам РФ"

Зміст

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За законодавством РФ справу репресованого може отримати будь-яка зацікавлена людина через 75 років після її закриття. Проте російські бюрократи посилаються на наказ росархіва № 38 від 20 березня 2025 року про порядок віднесення документів до "службової інформації обмеженого поширення".

"Наказом передбачено формування переліку з відміткою "для службового користування", до якого можуть бути внесені документи, якщо їх поширення "може створити потенційну загрозу інтересам російської федерації", - зазначили в розвідці.

Історики, письменники, дослідники позбавлені можливості працювати з архівними документами – їх можуть надати виключно родичам репресованих, якщо ті доведуть свої родинні зв’язки.

"Так Москва одним наказом росархіва офіційно визнала, що вважає пам'ять про мільйони закатованих і вбитих під час сталінських репресій загрозою національній безпеці, а самі події тих років – історичною необхідністю", - заявили в розвідці.

Так пояснили, що історія зі справами репресованих – це частина загальної когнітивної стратегії сучасної російської влади. Відбілення "вождя", створення міфів навколо його особи активно відбувається на різних рівнях.

У липні поточного року комуністична партія РФ вже назвала доповідь першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова "Про культ особи (Сталіна) та його наслідки" на XX з’їзді КПРС "помилковою і політично упередженою". У Росії знову відкриваються пам’ятники "вождю всіх часів і всіх народів", його ім’я частіше звучить як приклад для сучасних кремлівських можновладців.

За оцінками російських істориків у 1921-1953 роках (роки правління Сталіна) у СРСР було засуджено 23,77 млн осіб, з них до найвищої міри покарання – 6,43 млн громадян, на заслання – 3,765 млн осіб. За оцінками західних дослідників, загалом від сталінських репресій постраждало від 45 до 80 млн громадян колишнього СРСР.

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:17
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Білгороді після прильотів по енергетиці майже 40 тис. жителів залишилися без світла
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
00:41
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва 6 жовтня обмежуватимуть рух транспорту: причина
2025, неділя
5 жовтня
23:22
Єгипет
Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg
23:04
Іван Тимочко
Тимочко: найточніша та найповніша інформація про військовозобов'язаних є у Реєстрі виборців, вона здатна допомогти ТЦК
22:41
Ексклюзив
Молдова
Ідентичність просто втрачається, нас лишилося 118 тисяч, - Нацконгрес українців Молдови
22:24
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 192 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:08
Непал
Сильні зливи та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 47 людей, є зниклі безвісти
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
Більше новин
