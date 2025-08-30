Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
З 1 вересня 2025 року Латвія вводить нову систему попередньої онлайн-реєстрації для громадян третіх країн, у тому числі України, Росії та інших держав, які не входять до Європейського Союзу, НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також Швейцарії чи Бразилії
Про це повідомляє LRT.
Згідно з новими правилами, всі мандрівники з цих країн повинні щонайменше за 48 годин до в’їзду до Латвії заповнити електронну анкету на сайті eta.gov.lv. Ця вимога поширюється навіть на транзитні поїздки через територію Латвії.
У формі необхідно зазначити мету подорожі, маршрут, термін перебування, місце проживання, а також надати відомості про службу в державних структурах чи участь у виборах (власну або близьких родичів). Заповнювати анкету має особисто подорожуючий — робити це від імені іншої особи заборонено.
Після заповнення заяви підтвердження автоматично надсилається на електронну пошту, і чекати на окремий дозвіл не потрібно. Водночас у разі відсутності анкети подорожуючому може загрожувати штраф у розмірі до €2000.
Перевірки дотримання нових правил можливі не лише на кордоні, а й на території країни — у випадках, коли органи безпеки вбачатимуть потенційні ризики.
Зміни стосуються також громадян України, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС. Навіть для короткострокових візитів чи транзиту через Латвію вони зобов’язані пройти процедуру подачі анкети.
Онлайн-система eta.gov.lv стала доступною для заповнення з 29 серпня 2025 року о 23:59 за місцевим часом.
Уряд Латвії пояснює ці заходи необхідністю посилення національної безпеки. Водночас вони можуть ускладнити пересування для значної кількості мандрівників. Додаткову інформацію та винятки, зокрема для осіб з дипломатичним імунітетом чи учасників офіційних візитів, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Латвії.
- У Латвії пропонують заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до РФ та Білорусі з 15 жовтня. Йдеться про разові рейси спланованим маршрутом, як-от на екскурсії чи спортивні ігри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе