Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати

Про це повідомляє LRT.

Згідно з новими правилами, всі мандрівники з цих країн повинні щонайменше за 48 годин до в’їзду до Латвії заповнити електронну анкету на сайті eta.gov.lv. Ця вимога поширюється навіть на транзитні поїздки через територію Латвії.

У формі необхідно зазначити мету подорожі, маршрут, термін перебування, місце проживання, а також надати відомості про службу в державних структурах чи участь у виборах (власну або близьких родичів). Заповнювати анкету має особисто подорожуючий — робити це від імені іншої особи заборонено.

Після заповнення заяви підтвердження автоматично надсилається на електронну пошту, і чекати на окремий дозвіл не потрібно. Водночас у разі відсутності анкети подорожуючому може загрожувати штраф у розмірі до €2000.

Перевірки дотримання нових правил можливі не лише на кордоні, а й на території країни — у випадках, коли органи безпеки вбачатимуть потенційні ризики.

Зміни стосуються також громадян України, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС. Навіть для короткострокових візитів чи транзиту через Латвію вони зобов’язані пройти процедуру подачі анкети.

Онлайн-система eta.gov.lv стала доступною для заповнення з 29 серпня 2025 року о 23:59 за місцевим часом.

Уряд Латвії пояснює ці заходи необхідністю посилення національної безпеки. Водночас вони можуть ускладнити пересування для значної кількості мандрівників. Додаткову інформацію та винятки, зокрема для осіб з дипломатичним імунітетом чи учасників офіційних візитів, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Латвії.