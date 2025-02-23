Люди хочуть думати, що Маркон і Стармер намагатимуться змінити позицію Трампа, - політичний оглядач Колесник
Політичний оглядач із Франції Денис Колесник вважає, що під час своїх візитів до Вашингтона президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пробуватимуть зрозуміти справжню позицію Трампа
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я вважаю, що думка про те, що вони хочуть змінити позицію президента Трампа - це те, що люди хочуть думати. І було б приємно, напевно думати, особливо в Україні. На мою думку, буде відбуватись прощупування справжніх позицій Трампа. Їм цікаво зрозуміти, чи йдеться про ту зміну політики Білого дому, яку ми спостерігаємо згідно заяв і згідно дій. Але чи це дійсно є зміна позиції, чи це є якісь, скажімо, переговорні або навіть, я б сказав, передпереговорні ігрища і тестування позиції тієї самої Росії і Європи Трампом", - сказав він.
Денис Колесник зауважив, що Трамп все ж не пояснить їм свою позицію до кінця.
"І от я думаю, що цей візит, він саме йдеться про те, щоб зрозуміти або спробувати зрозуміти, тому що Трамп він досить розумна людина, він їм не пояснить свою позицію до кінця принаймні. От я думаю, йдеться саме про те", - додав політичний експерт.
- 20 лютого стало відомо, що наступного тижня президент США Дональд Трамп прийматиме у Білому домі президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
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