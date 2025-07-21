Макрон намагається посилити обороноздатність Європи завдяки співпраці з Україною та виробництву зброї на території ЄС, - журналістка Лазарєва
Президент Франції Емманюель Макрон намагається посилити обороноздатність Європи за рахунок співпраці з Україною та виробництва зброї на території ЄС
Таку думку висловила заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" (Франція) Алла Лазарєва у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.
"Насамперед те, чого домагається Макрон - це посилити обороноздатність Європи за рахунок і співпраці з Україною, тестування в Україні новітньої зброї, і виробництва її на території країн Європейського Союзу. Зокрема, скажімо, французи вже мають спільне виробництво з Україною по дронах, є німецькі співпраці. Тобто найбільше це стосується, скажімо так, військової індустрії", - зазначила вона.
Водночас Алла Лазарєва зауважила, що європейці усе роблять досить повільно. А Франція намагається забезпечити логістику, координацію, переконати очільників Європейського Союзу в тому, що необхідно виділяти кредитні лінії.
"Але ясно, що в таких напрямках швидко все не робиться, настільки швидко, як нам потрібно, бо в нас війна вже. А європейці все роблять досить повільно. Тому те, що намагається зробити Франція - це якось забезпечити логістику, координацію, переконати дипломатично очільників Європейського Союзу в тому, що необхідно виділяти кредитні лінії. От такий варіант. Тобто поки що це все переважно переговори, плюс кілька спільних підприємств із виробництва зброї. Ось так поки що", - додала заступниця головного редактора журналу "Український тиждень".
- 18 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном після чого повідомив, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів для винищувачів Mirage
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