"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман підкреслила, що Нью-Делі не припинить купувати нафту з Росії, незважаючи на вимоги Трампа припинити це.

"Де ми купуємо нашу нафту, особливо дорогий товар, за який ми платимо так багато, найдорожчий з імпортних товарів, ми повинні вирішувати, що нам вигідніше", – сказала вона, акцентувавши, що країна "без сумніву продовжить купувати" сировину.

Агентство зауважує, що такі дії Індії роздратували американську адміністрацію, яка вже запровадила проти неї мита у 50% – одні з найвищих стосовно світових держав.