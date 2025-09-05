"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
В Індії заявили, що країна продовжуватиме купляти російську нафту, незважаючи на вимоги президента США Дональда Трампа та його мита у 50%
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман підкреслила, що Нью-Делі не припинить купувати нафту з Росії, незважаючи на вимоги Трампа припинити це.
"Де ми купуємо нашу нафту, особливо дорогий товар, за який ми платимо так багато, найдорожчий з імпортних товарів, ми повинні вирішувати, що нам вигідніше", – сказала вона, акцентувавши, що країна "без сумніву продовжить купувати" сировину.
Агентство зауважує, що такі дії Індії роздратували американську адміністрацію, яка вже запровадила проти неї мита у 50% – одні з найвищих стосовно світових держав.
- Наприкінці серпня стало відомо, що нафтопереробні заводи в Індії, одні з найбільших покупців російської сирої нафти, планують скоротити свої закупівлі найближчими тижнями менш ніж за день до підвищення мит США.
