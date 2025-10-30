Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України

Відповідну заяву Рім Алабалі-Радован зробила в четвер, 30 жовтня, під час свого візиту до Києва, передає DW.

"Відбудова України неможлива без сильної економіки. Тож ми й надалі підтримуватимемо стійкість українських підприємств", – наголосила Алабалі-Радован.

Міністерка підкреслила, що Німеччина не лише надаватиме гуманітарну та фінансову допомогу, а й активно сприятиме залученню приватного сектору. "Утім, відбудова відкриває також можливості для німецької економіки", – додала вона, маючи на увазі потенціал для німецьких компаній у сферах інфраструктури, енергетики, цифровізації та зеленої трансформації.

Алабалі-Радован привезла до України обладнання німецького виробництва для рятувальників, яке допоможе у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Під час візиту вона зустрілася з українськими фахівцями служби порятунку.

Міністерка розвитку також відвідала Бучу та Гостомель, де вшанувала пам’ять жертв російських злочинів. За її словами, ці місця "щодня нагадують, чому Росія не повинна перемогти". Вона поспілкувалася з родиною, яка за підтримки Німеччини відновлює своє життя після вимушених переміщень, а також відвідала школу в Гостомелі, де діти мають доступ до безпечного навчання, харчування та психологічної підтримки.

"Мій сьогоднішній досвід показав, що допомога цивільним така ж важлива, як і військова. Ми маємо посилювати стійкість, волю до реформ і соціальну єдність в Україні, щоб вона змогла вистояти у цій війні", — наголосила очільниця мінрозвитку Німеччини.

24 жовтня Київ відвідала міністерка енергетики Німеччини Катерина Райхе. Під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко вона оголосила про виділення 60 млн євро на відновлення української енергетики.



