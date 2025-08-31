Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії

Про це Newsweek.

У суботу, 30 серпня, Трамп написав у Truth Social, що федеральні органи "наближаються", різко розкритикувавши Пріцкера і заявивши, що ситуація в місті "вийшла з-під контролю".

"Минулого вікенду в Чикаго було вбито шістьох людей і поранено 24, а слабкий і жалюгідний губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер щойно заявив, що йому не потрібна допомога у запобіганні злочинам. Він божевільний!!! Йому краще швидко все виправити, інакше ми прийдемо" – наголосив Трамп.

У виданні зауважили, що раніше цього тижня офіс Джонсона опублікував оновлені статистичні дані про злочинність за рік, які показали, що кількість вбивств знизилася на 32,3%, а загальна кількість насильницьких злочинів — на 21,6%.

У відповідь мер Чикаго підписав указ, який забороняє місцевій поліції брати участь у спільних операціях з федеральними міграційними агентами. Документ також зобов’язує співробітників федеральних структур працювати у місті лише з нагрудними камерами та ідентифікаційними знаками.

Губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Пріцкер в інтерв'ю CBS News розкритикував плани Трампа, назвавши їх "вторгненням" і припустивши, що президент має "інші цілі, крім боротьби зі злочинністю". Він додав, що адміністрація Білого дому ще не сповіщала його про свої наміри.

"Зрозуміло, що вони таємно планують це — ну, це вторгнення американських військ, якщо вони, насправді, це зроблять", - прокоментував він.

Губернатор наголосив, що цей крок президента може бути частиною плану "зупинити вибори у 2026 році або, відверто кажучи, взяти під контроль ці вибори".

"Зараз він може не погоджуватися зі штатом, який не голосував за нього. Але чи повинен він відправляти туди війська? Ні", - наголосив Пріцкер.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон відкинула звинувачення Пріцкера і розкритикувала рівень насильницької злочинності в місті.

"Дивовижно, до чого готовий цей нечупара, щоб відвернути увагу від жахливої кризи злочинності, яка роками охоплює Чикаго, - наголосила Джексон. - Мешканці Чикаго були б у більшій безпеці, якби Пріцкер дійсно виконував свою роботу і вирішував проблему злочинності, замість того щоб намагатися бути героєм опору лібералів".