Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії

Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії

Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
20:10
Світ Трамп

Між президентом США Дональдом Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам національної гвардії

Зміст

Про це Newsweek.

У суботу, 30 серпня, Трамп написав у Truth Social, що федеральні органи "наближаються", різко розкритикувавши Пріцкера і заявивши, що ситуація в місті "вийшла з-під контролю". 

"Минулого вікенду в Чикаго було вбито шістьох людей і поранено 24, а слабкий і жалюгідний губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер щойно заявив, що йому не потрібна допомога у запобіганні злочинам. Він божевільний!!! Йому краще швидко все виправити, інакше ми прийдемо" – наголосив Трамп.

У виданні зауважили, що раніше цього тижня офіс Джонсона опублікував оновлені статистичні дані про злочинність за рік, які показали, що кількість вбивств знизилася на 32,3%, а загальна кількість насильницьких злочинів — на 21,6%.

У відповідь мер Чикаго підписав указ, який забороняє місцевій поліції брати участь у спільних операціях з федеральними міграційними агентами. Документ також зобов’язує співробітників федеральних структур працювати у місті лише з нагрудними камерами та ідентифікаційними знаками.

Губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Пріцкер в інтерв'ю CBS News розкритикував плани Трампа, назвавши їх "вторгненням" і припустивши, що президент має "інші цілі, крім боротьби зі злочинністю". Він додав, що адміністрація Білого дому ще не сповіщала його про свої наміри.

"Зрозуміло, що вони таємно планують це — ну, це вторгнення американських військ, якщо вони, насправді, це зроблять", - прокоментував він.

Губернатор наголосив, що цей крок президента може бути частиною плану "зупинити вибори у 2026 році або, відверто кажучи, взяти під контроль ці вибори".

"Зараз він може не погоджуватися зі штатом, який не голосував за нього. Але чи повинен він відправляти туди війська? Ні", - наголосив Пріцкер.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон відкинула звинувачення Пріцкера і розкритикувала рівень насильницької злочинності в місті.

"Дивовижно, до чого готовий цей нечупара, щоб відвернути увагу від жахливої кризи злочинності, яка роками охоплює Чикаго, - наголосила Джексон. - Мешканці Чикаго були б у більшій безпеці, якби Пріцкер дійсно виконував свою роботу і вирішував проблему злочинності, замість того щоб намагатися бути героєм опору лібералів".

  • Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.
  • Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.
  • 8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди. 
