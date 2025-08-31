Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії
Між президентом США Дональдом Трампом та керівництвом Іллінойсу розгорівся скандал. Глава Білого дому пригрозив відправити федеральні сили до Чикаго, звинувативши місцеву владу в бездіяльності на тлі насильницьких злочинів. У відповідь губернатор штату Дж. Б. Пріцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон пообіцяли чинити опір можливим міграційним рейдам національної гвардії
Про це Newsweek.
У суботу, 30 серпня, Трамп написав у Truth Social, що федеральні органи "наближаються", різко розкритикувавши Пріцкера і заявивши, що ситуація в місті "вийшла з-під контролю".
"Минулого вікенду в Чикаго було вбито шістьох людей і поранено 24, а слабкий і жалюгідний губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер щойно заявив, що йому не потрібна допомога у запобіганні злочинам. Він божевільний!!! Йому краще швидко все виправити, інакше ми прийдемо" – наголосив Трамп.
У виданні зауважили, що раніше цього тижня офіс Джонсона опублікував оновлені статистичні дані про злочинність за рік, які показали, що кількість вбивств знизилася на 32,3%, а загальна кількість насильницьких злочинів — на 21,6%.
У відповідь мер Чикаго підписав указ, який забороняє місцевій поліції брати участь у спільних операціях з федеральними міграційними агентами. Документ також зобов’язує співробітників федеральних структур працювати у місті лише з нагрудними камерами та ідентифікаційними знаками.
Губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Пріцкер в інтерв'ю CBS News розкритикував плани Трампа, назвавши їх "вторгненням" і припустивши, що президент має "інші цілі, крім боротьби зі злочинністю". Він додав, що адміністрація Білого дому ще не сповіщала його про свої наміри.
"Зрозуміло, що вони таємно планують це — ну, це вторгнення американських військ, якщо вони, насправді, це зроблять", - прокоментував він.
Губернатор наголосив, що цей крок президента може бути частиною плану "зупинити вибори у 2026 році або, відверто кажучи, взяти під контроль ці вибори".
"Зараз він може не погоджуватися зі штатом, який не голосував за нього. Але чи повинен він відправляти туди війська? Ні", - наголосив Пріцкер.
Речниця Білого дому Абігейл Джексон відкинула звинувачення Пріцкера і розкритикувала рівень насильницької злочинності в місті.
"Дивовижно, до чого готовий цей нечупара, щоб відвернути увагу від жахливої кризи злочинності, яка роками охоплює Чикаго, - наголосила Джексон. - Мешканці Чикаго були б у більшій безпеці, якби Пріцкер дійсно виконував свою роботу і вирішував проблему злочинності, замість того щоб намагатися бути героєм опору лібералів".
- Нагадаємо, 19 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа скасувати тимчасовий захист 350 тис. венесуельців, наданий за президентства Джо Байдена. Їм загрожує депортація.
- Також адміністрація Трампа розробила план "добровільної депортації" понад 200 тис. українців та 500 тис. гаїтян зі США, на що планується витратити до $250 млн.
- 8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди.
