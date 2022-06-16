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Світ може втратити три урожаї української пшениці, - Мінагрополітики про наслідки російської агресії

16 червня, 2022 четвер
18:12
Економіка зерно-війна

Розв'язана Росією війна може позбавити світ трьох українських урожаїв пшениці, що призведе до її глобального дефіциту, а отже, зростання цін до рекордного рівня

На цьому наголосив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє пресслужба міністерства.

"Зараз ми говоримо про три врожаї пшениці одночасно: ми не можемо вивезти торішній урожай, ми не можемо зібрати і вивезти поточний, і, очевидно, аграрії не дуже захочуть сіяти наступний", – сказав міністр.

За його словами, в Україні традиційно вирощують озиму пшеницю, яку аграрії починають сіяти з кінця літа, але цього року виробники ще думають, чи сіятися з огляду на ускладнений експорт. Річ у тім, що в Україні до кінця року буде накопичено величезні надлишки, які можуть становити від 55 до 60 млн тонн зернових та олійних разом, які наразі ніде зберігати.

Тому зменшення площі озимої пшениці під урожай 2023 року на підконтрольній Україні території, за прогнозом міністра, може становити значний відсоток.

Загалом Україна посіяла 6,5 млн га озимої пшениці під урожай 2022 року, але лише 5 млн га змогли обмолотити фермери на підконтрольній уряду території. Таким чином, із решти 1,5 млн га на захопленій території залишається щонайменше 5 млн тонн пшениці, яку неможливо зібрати. Проте навіть без цього дефіциту запаси пшениці в Україні цьогоріч можуть досягти 23 млн тонн за внутрішнього споживання на рівні 5 млн, заявив Сольський.

Крім того, за його словами, цієї весни аграрії вже перейшли з кукурудзи на соняшник, оскільки олійне насіння важить менше на гектар, але продається дорожче. Подібний перехід може статися і з пшеницею.

Міністр також зазначив, що соняшник і ріпак мають великий попит у Європі – ці дві культури можуть витіснити пшеницю і кукурудзу.

"Усе це дуже погано для решти світу. Вони думають, що через декілька місяців буде новий урожай, а війна десь далеко, чи, може, сторони помиряться, а може, щось інше зміниться. Але що буде, коли вони прийдуть купувати зерно в липні-серпні, а їм відмовлять, або ціна сягатиме 600 доларів за тонну?" – зауважив міністр.

Він зазначив, що війна вже зумовила зростання ф’ючерсів на пшеницю в США та Європі до рекордно високих показників цього року. Збільшилися і фізичні ціни: Єгипет, один із найбільших імпортерів у світі, сплатив 480 доларів за тонну, включаючи доставку пшениці на останньому тендері, що на 41 % більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

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війна з Росією
пшениця
Мінагрополітики
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