На тлі переговорного процесу зараз є багато вкидів з різних боків: експертка з протидії дезінформації Мороз назвала основні чутливі теми

Про це розповіла експертка з протидії дезінформації, авторка програм про інфогігієну, засновниця волонтерської ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз в етері Еспресо.

"Зараз не можна сказати, що лише росіяни ведуть інформаційні операції. Зараз момент, коли в переговорному процесі всі сторони вкидають щось в інформаційний простір для того, щоб, власне, протестувати якісь певні умови, для того, щоб, власне, переконати в якихось умовах іншу сторону і так далі. І ми бачимо величезну кількість вкидів і від Дональда Трампа, і з боку Росії. І, власне, вони вже потім обростають якимись додатковими моментами в інформаційному полі у вигляді інформаційних операцій і не тільки. Зокрема, як тільки Дональд Трамп говорить там про те, що там Україною будуть обміняні території, забрані території нові і так далі. Десь це в нього можуть бути обмовки, як з океаном, десь це дійсно можуть бути його думки. Але це підхоплює Росія і починає це загострювати", - сказала вона.

Оксана Мороз зауважила, що фактично зараз ключові інформаційні операції Росії зосереджені на фронті. Що начебто РФ іде в наступ, що вони забирають все нові й нові території. Десь ця інформація підтверджується, десь вона суттєво перебільшена.

"Росія далі продовжує дискредитувати військово-політичне керівництво. Це важливий крок в будь-якому переговорному процесі інформаційних операцій. І вони це роблять в різних векторах, як класичних, які стосуються корупції, які стосуються нелегітимності, які стосуються нібито того ж обмінного процесу. Тому що росіяни протягом минулого тижня закидали в інфопростір, що нібито українська сторона не хоче забирати своїх військовополонених. Це стара історія, але вони її постійно піднімають, тому що це дуже живе питання, воно хвилює українців, воно болить сім’ям і не тільки, і відповідно росіяни з ним так само працюють для дискредитації. Звісно, це тема ТЦК, яка зараз активізувалася в інформаційному просторі з новою силою. І всі ці вектори додалися ще є переговорним процесом. Тому фактично зараз Росія працює у всіх можливих напрямках. От, єдиний напрямок, який наразі трохи менший, але я підкреслюю, що це тільки трохи менше, це те, що стосується інформаційного терору з масованими обстрілами", - розповіла експертка з протидії дезінформації.