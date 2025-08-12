Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ На тлі переговорного процесу зараз є багато вкидів з різних боків: експертка з протидії дезінформації Мороз назвала основні чутливі теми
Ексклюзив

На тлі переговорного процесу зараз є багато вкидів з різних боків: експертка з протидії дезінформації Мороз назвала основні чутливі теми

Марина Клюєва
12 серпня, 2025 вiвторок
13:11
Світ Трамп путін

Не можна сказати, що лише росіяни ведуть інформаційні операції перед зустріччю Трампа і Путіна. Зараз момент, коли в переговорному процесі всі сторони вкидають щось в інфопростір

Зміст

Про це розповіла експертка з протидії дезінформації, авторка програм про інфогігієну, засновниця волонтерської ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз в етері Еспресо. 

"Зараз не можна сказати, що лише росіяни ведуть інформаційні операції. Зараз момент, коли в переговорному процесі всі сторони вкидають щось в інформаційний простір для того, щоб, власне, протестувати якісь певні умови, для того, щоб, власне, переконати в якихось умовах іншу сторону і так далі. І ми бачимо величезну кількість вкидів і від Дональда Трампа, і з боку Росії. І, власне, вони вже потім обростають якимись додатковими моментами в інформаційному полі у вигляді інформаційних операцій і не тільки. Зокрема, як тільки Дональд Трамп говорить там про те, що там Україною будуть обміняні території, забрані території нові і так далі. Десь це в нього можуть бути обмовки, як з океаном, десь це дійсно можуть бути його думки. Але це підхоплює Росія і починає це загострювати", - сказала вона.

Оксана Мороз зауважила, що фактично зараз ключові інформаційні операції Росії зосереджені на фронті. Що начебто РФ іде в наступ, що вони забирають все нові й нові території. Десь ця інформація підтверджується, десь вона суттєво перебільшена. 

"Росія далі продовжує дискредитувати військово-політичне керівництво. Це важливий крок в будь-якому переговорному процесі інформаційних операцій. І вони це роблять в різних векторах, як класичних, які стосуються корупції, які стосуються нелегітимності, які стосуються нібито того ж обмінного процесу. Тому що росіяни протягом минулого тижня закидали в інфопростір, що нібито українська сторона не хоче забирати своїх військовополонених. Це стара історія, але вони її постійно піднімають, тому що це дуже живе питання, воно хвилює українців, воно болить сім’ям і не тільки, і відповідно росіяни з ним так само працюють для дискредитації. Звісно, це тема ТЦК, яка зараз активізувалася в інформаційному просторі з новою силою. І всі ці вектори додалися ще є переговорним процесом. Тому фактично зараз Росія працює у всіх можливих напрямках. От, єдиний напрямок, який наразі трохи менший, але я підкреслюю, що це тільки трохи менше, це те, що стосується інформаційного терору з масованими обстрілами", - розповіла експертка з протидії дезінформації.

  • Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня. 
  • Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
  • Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
  • Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. 
  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.
  • 11 серпня стало повідомлялось, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
фейк
США
переговори з РФ
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
путін літак
Автор Ірена Моляр
11 серпня, 2025 понедiлок
Це пастка: екснардепка Гопко про зустріч 15 серпня Трампа і Путіна
Валерій Чалий
Автор Євген Козярін
12 серпня, 2025 вiвторок
"Є серйозні підтвердження": Чалий про дії армії Угорщини біля кордону з Україною в лютому 2022 року
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV