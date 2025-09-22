Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук

Про це в ефірі Еспресо сказав голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Насправді відбулися події, які вже принципово змінили світ, у якому ми живемо. І так, як було, вже не буде - зокрема, це стосується розуміння безпеки та ролі США в цій системі.

Треба чесно сказати: Дональд Трамп не буде лідером Західного світу, на якого ми можемо покладатися як на найпотужнішого члена НАТО. Немає жодних сумнівів у тому, що Трамп - відверто слабкий президент, і він не наважиться на жодні санкції", - наголосив Рибачук.

За словами політика, Європа вже усвідомила, що питання безпеки - це насамперед відповідальність самих європейців. Наразі діє формула, за якою за кошти Європи Трамп продає американську зброю, що постачається в Україну.

"Україна має планувати своє майбутнє в союзі з тими країнами, які добре розуміють, що таке Росія. Дуже влучно про це сказав президент Фінляндії: якщо ми надаємо гарантії Україні, то маємо усвідомлювати, що країни, які надають ці гарантії, повинні бути готові у разі порушення з боку Росії вступити в прямий збройний конфлікт", - зазначив Рибачук.

Політик резюмував, що нині відбувається певний відбір країн, які це усвідомлюють і готові вступити в збройний конфлікт з Росією, розуміючи, що нічого іншого Росію не зупинить.

"Усе інше - лише красиві ритуальні жести й заяви", - додав Рибачук.