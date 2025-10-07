Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
Президент США Дональд Трамп вигадує, що потрібно в демократичних штатах налагодити спокій і порядок
Про в це ефірі Еспресо заявила віцепрезидентка Іллінойського відділу та членкиня національної Ради директорів Українського Конгресового Комітету Америки Марта Фаріон.
"Я мешкаю в Чикаго і тут йдуть дуже сильні протести, тому що президент заявив, що буде висилати військо до Чикаго, щоб тут налагодити спокій і порядок. Значить, тут не було проблеми, я тут живу роками, ходжу до центру міста і всюди, де тільки бажаю. І немає проблеми з стабільністю чи безпекою", - сказала вона.
На думку Фаріон, президент Трамп це придумує і це його тактика щодо демократичних міст - там, де демократи є у міських радах і мери.
"Дуже сильні відбуваються протести в Чикаго, але побачимо, як довго це буде тривати, бо він знає, що населення не буде довго видержувати, і ніхто не буде іти з протестами його скидати з його позицій, так, як в інших державах. Але це є нестабільність і навіть республіканцям не подобається це, що він провокує таку нестабільність в державі. Так що, будуть протести, але в Америці протестів нема таких, щоб скинули цілий уряд", - зазначила представниця УККА.
- 5 жовтня Трамп санкціонував відправку 300 військовослужбовців Національної гвардії в Чикаго, щоб, за його словами, впоратися з "злочинністю, що вийшла з-під контролю". Це рішення було ухвалено за кілька годин після того, як співробітники Прикордонної служби США застрелили озброєну жінку в Чикаго під час зіткнення протестувальників із співробітниками імміграційної служби.
Біла Церква
