Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету

Про в це ефірі Еспресо заявила віцепрезидентка Іллінойського відділу та членкиня національної Ради директорів Українського Конгресового Комітету Америки Марта Фаріон.

"Я мешкаю в Чикаго і тут йдуть дуже сильні протести, тому що президент заявив, що буде висилати військо до Чикаго, щоб тут налагодити спокій і порядок. Значить, тут не було проблеми, я тут живу роками, ходжу до центру міста і всюди, де тільки бажаю. І немає проблеми з стабільністю чи безпекою", - сказала вона.

На думку Фаріон, президент Трамп це придумує і це його тактика щодо демократичних міст - там, де демократи є у міських радах і мери.

"Дуже сильні відбуваються протести в Чикаго, але побачимо, як довго це буде тривати, бо він знає, що населення не буде довго видержувати, і ніхто не буде іти з протестами його скидати з його позицій, так, як в інших державах. Але це є нестабільність і навіть республіканцям не подобається це, що він провокує таку нестабільність в державі. Так що, будуть протести, але в Америці протестів нема таких, щоб скинули цілий уряд", - зазначила представниця УККА.