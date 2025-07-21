Найімовірніше, Макрон орієнтується на подальшу кар’єру в структурах ЄС або НАТО, - журналістка Лазарєва

Таку думку висловила заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" (Франція) Алла Лазарєва у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Макрон, дійсно, почувається досить вільно, тому що йому ніяк не загрожує третій президентський термін. І я думаю, що він, швидше за все, орієнтується на якусь подальшу кар'єру або в Європейському Союзі, або в НАТО, або якась, можливо, буде створена ще інша структура, субструктура, надструктура. Поки що ми не знаємо", - сказала вона.

Алла Лазарєва зауважила, що французький лідер Емманюель Макрон є нетиповим політиком.

"Але по-любому він не мусить зважати на вибори і тому він робить те, що на його думку правильно. І взагалі його відрізняє те, що він не аж так сильно оглядається на суспільну думку. Тобто він нетиповий політик в цьому випадку, в цій своїй здатності саме так організовувати своє керівництво", - зазначила журналістка.