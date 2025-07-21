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Ексклюзив

Найімовірніше, Макрон орієнтується на подальшу кар’єру в структурах ЄС або НАТО, - журналістка Лазарєва

Марина Клюєва
21 липня, 2025 понедiлок
17:45
Світ Саміт ЄС, Емманюель Макрон

Президент Франції Еммалюель Макрон, швидше за все, орієнтується на подальшу кар’єру в Європейському Союзі, НАТО чи іншій структурі

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Таку думку висловила заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" (Франція) Алла Лазарєва у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Макрон, дійсно, почувається досить вільно, тому що йому ніяк не загрожує третій президентський термін. І я думаю, що він, швидше за все, орієнтується на якусь подальшу кар'єру або в Європейському Союзі, або в НАТО, або якась, можливо, буде створена ще інша структура, субструктура, надструктура. Поки що ми не знаємо", - сказала вона. 

Алла Лазарєва зауважила, що французький лідер Емманюель Макрон є нетиповим політиком. 

"Але по-любому він не мусить зважати на вибори і тому він робить те, що на його думку правильно. І взагалі його відрізняє те, що він не аж так сильно оглядається на суспільну думку. Тобто він нетиповий політик в цьому випадку, в цій своїй здатності саме так організовувати своє керівництво", - зазначила журналістка.

  • 8 липня президент Франції Емманюель Макрон прибув до Великої Британії з держвізитом. Під час виступу в британському парламенті він пообіцяв не покинути Україну, заявивши, що агресивні ядерні держави загрожують світові. 
Теги:
Новини
ЄС
політика
Франція
Європа
Емманюель Макрон
НАТО
Світ і ми з Євгеном Магдою
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