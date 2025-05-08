"Ненависть і насильство – наші спільні вороги": Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай закликала Індію і Пакистан до деескалації

Про це вона написала у соцмережі X.

"Ненависть і насильство – наші спільні вороги, а не одне одного. Я рішуче закликаю лідерів Індії та Пакистану вжити заходів для деескалації напруженості, захисту цивільного населення, особливо дітей, та об’єднатися проти сил розколу", - йдеться у повідомленні.

Юсуфзай висловила співчуття близьким усіх невинних жертв в обох країнах і закликала міжнародну спільноту до дій, які б сприяли діалогу та дипломатії. Вона наголосила, що мир – єдиний шлях до колективної безпеки та процвітання.

Довідково. Малала Юсуфзай - пакистанська феміністка, активістка за право жінок на освіту. З 11 років писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів в долину Сват і відкрито виступала за право дівчат вчитися в школі. 9 жовтня 2012 року її важко поранили в голову бойовики талібану, коли вона поверталася на автобусі зі школи. Зараз активістка мешкає у Великій Британії.

Лауреатка премій Сімони де Бовуар і Сахарова. У 2014 році, у віці 17 років, стала наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру, яку розділила з індійським правозахисником.