"Ненависть і насильство – наші спільні вороги": Нобелівська лауреатка Малала Юсуфзай закликала Індію і Пакистан до деескалації
Пакистанська лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай у середу, 7 травня, закликала Пакистан та Індію до деескалації
Про це вона написала у соцмережі X.
"Ненависть і насильство – наші спільні вороги, а не одне одного. Я рішуче закликаю лідерів Індії та Пакистану вжити заходів для деескалації напруженості, захисту цивільного населення, особливо дітей, та об’єднатися проти сил розколу", - йдеться у повідомленні.
Юсуфзай висловила співчуття близьким усіх невинних жертв в обох країнах і закликала міжнародну спільноту до дій, які б сприяли діалогу та дипломатії. Вона наголосила, що мир – єдиний шлях до колективної безпеки та процвітання.
Довідково. Малала Юсуфзай - пакистанська феміністка, активістка за право жінок на освіту. З 11 років писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів в долину Сват і відкрито виступала за право дівчат вчитися в школі. 9 жовтня 2012 року її важко поранили в голову бойовики талібану, коли вона поверталася на автобусі зі школи. Зараз активістка мешкає у Великій Британії.
Лауреатка премій Сімони де Бовуар і Сахарова. У 2014 році, у віці 17 років, стала наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру, яку розділила з індійським правозахисником.
- Збройні сили Індії розпочали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану, та по Джамму та Кашміру. Пакистан розпочав атаку у відповідь.
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