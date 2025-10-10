Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни

Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни

Марія Музиченко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
23:15
Світ Бундесвер

Військові у Німеччині не можуть збивати дрони у повітряному просторі країни через юридичні обмеження, які були запроваджені після Другої світової війни, щоб уникнути повторення злочинів нацистського минулого

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Конституція Німеччини, ухвалена після Другої світової війни, виключає можливість залучення Бундесверу до питань внутрішньої безпеки, аби уникнути повторення зловживань, характерних для нацистського режиму.

Згідно з чинним законодавством, Бундесвер має право застосовувати зброю всередині країни лише у випадку повномасштабного вторгнення. Поточні інциденти з дронами не підпадають під таке визначення, тому військові можуть їх знищувати лише у над своїми базами.

"Ми маємо змінити законодавство, щоб єдина структура, здатна впоратися з цією загрозою - Бундесвер - отримала для цього й необхідні повноваження", - заявив голова комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп.

За його словами, поліція теоретично має право збивати БПЛА, якщо це необхідно, однак практично не має технічних засобів для боротьби з ними.

Читайте також: Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною

Видання зазначає, що обмеження ускладнюють для німецької влади можливість ефективно реагувати на дії Кремля. Наразі армія може лише допомагати у рамках "адміністративної підтримки" — наприклад, фіксувати дрони або передавати відповідну інформацію правоохоронцям, як це сталося під час інциденту в аеропорту Мюнхена.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт оголосив про плани створити підрозділ протидії дронам та центр координації дій між поліцією, армією й розвідкою.Також він ініціює закон, який дозволить військовим збивати дрони у разі загрози життю людей.

  • 2 жовтня ввечері над Мюнхеном помітили невідомі безпілотники, через що в роботі аеропорту, одного з головних у Німеччині, виникли масові перебої у роботі.
  • 4 жовтня над аеропортом у Франкфурті-на-Майні помітили зафіксували невідомий БПЛА, поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у запуску.
2025, субота
11 жовтня
00:11
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Харківщині зайнялися пожежі на місці влучань, є постраждалий
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:48
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
22:09
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 198 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:32
Малий модульний реактор
На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
Більше новин
