Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни

Про це повідомляє Politico.

Конституція Німеччини, ухвалена після Другої світової війни, виключає можливість залучення Бундесверу до питань внутрішньої безпеки, аби уникнути повторення зловживань, характерних для нацистського режиму.

Згідно з чинним законодавством, Бундесвер має право застосовувати зброю всередині країни лише у випадку повномасштабного вторгнення. Поточні інциденти з дронами не підпадають під таке визначення, тому військові можуть їх знищувати лише у над своїми базами.

"Ми маємо змінити законодавство, щоб єдина структура, здатна впоратися з цією загрозою - Бундесвер - отримала для цього й необхідні повноваження", - заявив голова комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп.

За його словами, поліція теоретично має право збивати БПЛА, якщо це необхідно, однак практично не має технічних засобів для боротьби з ними.

Читайте також: Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною

Видання зазначає, що обмеження ускладнюють для німецької влади можливість ефективно реагувати на дії Кремля. Наразі армія може лише допомагати у рамках "адміністративної підтримки" — наприклад, фіксувати дрони або передавати відповідну інформацію правоохоронцям, як це сталося під час інциденту в аеропорту Мюнхена.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт оголосив про плани створити підрозділ протидії дронам та центр координації дій між поліцією, армією й розвідкою.Також він ініціює закон, який дозволить військовим збивати дрони у разі загрози життю людей.