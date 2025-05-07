Обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацизмом у Другій світовій, – Сікорський
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Росія не має приписувати лише собі перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні
Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Польщі, передає "Радіо Свобода".
"Дуже важливо пам'ятати, що Україна була окупована під час Другої світової війни повністю, а в Росії – лише дуже невелика її частина. Що мільйони українців не тільки зазнали нацистських переслідувань, але й воювали в Червоній Армії. І це обурливо з боку Володимира Путіна приписувати лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною. І ще гірше використовувати риторику тих днів для нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією", - заявив дипломат.
Варто зазначити, що в Другій світовій війні перемогли країни, що об'єдналися в Антигітлерівську коаліцію — це були насамперед СРСР, США, Велика Британія, пізніше приєдналася Франція, яка до того була окупована, і Китай, що воював проти Японії ще з 1937 року. Вони боролися проти держав Осі — нацистської Німеччини, фашистської Італії та імператорської Японії. Ключовими стали великі бої на Східному фронті, де Радянський Союз завдав серйозних поразок нацистам, а також масові військові операції союзників у Європі та Тихому океані. Зрештою Німеччина, а потім і Японія капітулювали.
- У лютому 2024 року Путін під час інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном звинуватив поляків у початку Другої світової війни.
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