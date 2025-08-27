"Очікують не лише фото, а й рішення": Сікорський прокоментував майбутню поїздку Навроцького до Трампа у США

Про це інформує RMF24.

Сікорський наголосив: відповідно до конституції, президент Польщі на міжнародній арені представляє політику уряду держави.

Міністр сподівається, що Навроцький буде ефективним на перемовинах з американським лідером Дональдом Трампом.

"Не тільки фото, а й рішення. Коли мова йде про рішення – чи то комерційні стосовно Європи, чи то можливі умови миру, чи економічні та військові відносини з нашим найважливішим союзником", – висловився Сікорський.

Запланована поїздка Навроцького до США 3 вересня стане його першим закордонним візитом на посаді президента. Очільник його канцелярії раніше інформував, що на перемовинах у Штатах насамперед порушуватимуть питання військової та енергетичної безпеки Польщі.