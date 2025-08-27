"Очікують не лише фото, а й рішення": Сікорський прокоментував майбутню поїздку Навроцького до Трампа у США
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував майбутній візит президента Кароля Навроцького до США, висловивши сподівання, що він привезе "не лише фото, а й рішення", маючи на увазі, зокрема, можливі умови миру
Про це інформує RMF24.
Сікорський наголосив: відповідно до конституції, президент Польщі на міжнародній арені представляє політику уряду держави.
Міністр сподівається, що Навроцький буде ефективним на перемовинах з американським лідером Дональдом Трампом.
"Не тільки фото, а й рішення. Коли мова йде про рішення – чи то комерційні стосовно Європи, чи то можливі умови миру, чи економічні та військові відносини з нашим найважливішим союзником", – висловився Сікорський.
Запланована поїздка Навроцького до США 3 вересня стане його першим закордонним візитом на посаді президента. Очільник його канцелярії раніше інформував, що на перемовинах у Штатах насамперед порушуватимуть питання військової та енергетичної безпеки Польщі.
- Раніше повідомлялось, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних перемовин щодо припинення війни в Україні, плануючи призначення власного радника з безпеки.
