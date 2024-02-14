Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Майоркасу, - СNN

Про це повідомляє CNN.

Республіканці стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки під час керування південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.

CNN зазначає, що дуже малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті, хоча наразі республіканці Палати представників тиснуть на адміністрацію Байдена щодо відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.