Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Майоркасу, - СNN
14 лютого у США Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу через його проступки під час керування південним кордоном США
Про це повідомляє CNN.
Республіканці стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки під час керування південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.
CNN зазначає, що дуже малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті, хоча наразі республіканці Палати представників тиснуть на адміністрацію Байдена щодо відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.
- Президент США Джо Байден закликав Палату представників не зволікати з ухваленням законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем.
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