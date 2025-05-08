Перемога над злом у союзі з іншим злом ніколи не буде тріумфом добра й справедливості, - В'ятрович

Про це сказав народний депутат України, історик Володимир В'ятрович в етері телеканалу "Еспресо".

"Мені бракувало цього року цікавої інформаційної кампанії, яка б розгортала сюжети про участь українців у Другій світовій війні, про унікальний український досвід. З іншого боку, я розумію, що нинішня війна певною мірою відсуває Другу світову війну - і це абсолютно природно. Адже ми живемо в стані війни, яка набагато більше привертає до себе увагу, ніж те, що відбулося в минулому", - зауважив В'ятрович.

За його словами, ми маємо усвідомлювати, що для більшості світу Друга світова війна досі залишається однією з головних, ключових подій світової історії. Дуже багато речей сприймаються через призму пам'яті про Другу світову війну.

"Тому вважаю, що абсолютно невиправданою є наша нездатність наразі, як держави, пояснювати світові про український досвід Другої світової війни, її уроки.

Є два ключові уроки Другої світової війни, про які Україна мала б зараз дуже і дуже голосно говорити на весь світ. Перший із них полягає в тому, що агресора неможливо зупинити поступками. Другий - у тому, що перемога над злом у союзі з іншим злом ніколи не буде тріумфом добра і справедливості.

Це ті речі, які ми мали б зараз пояснювати всьому світові. Адже від розуміння цих уроків Другої світової війни залежить те, як ті чи інші політики, особливо наші західні сусіди, ухвалюватимуть рішення, від яких залежить і наша перемога в цій війні", - наголосив В'ятрович.