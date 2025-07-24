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Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком

Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
05:40
Світ На фото: Бріжит Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит подали в США позов проти блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком

Зміст

Про це інформує Reuters. 

У позові до Верховного суду штату Делавер Макрони зазначили, що блогерка розгорнула наповнену брехнею кампанію глобального приниження, щоб прорекламувати свій подкаст і розширити свою фан-базу. Зокрема, йдеться про твердження, що 72-річна Бріжит Макрон народилася чоловіком і мала ім'я Жан-Мішель Троньє, яке насправді належить її братові. 

"Оуенс розібрала на частини їхній зовнішній вигляд, шлюб, друзів, родину та особисту історію, перетворивши все це на гротескну розповідь, покликану розпалити пристрасті та принизити. Результатом цього є безжальне цькування у світовому масштабі", - йдеться у позові. 

Макрони заявили, що подали позов після того, як Оуенс відхилила три вимоги про відкликання наклепу. 

"Кампанія наклепу пані Оуенс була явно спрямована на те, щоб переслідувати і завдавати болю нам і нашим сім'ям, а також привернути увагу і здобути погану славу. Ми дали їй всі можливості відмовитися від цих тверджень, але вона відмовилася", - заявило президентське подружжя.

Блогерка Кендіс Оуенс відреагувала на позов. Вона вважає, що він рясніє фактичними неточностями і є частиною очевидної і відчайдушної стратегії зв'язків з громадськістю, спрямованої на дискредитацію її особистості.

Представник Оуенс  назвав позов спробою залякати блогерку після того, як Бріжит Макрон відхилила неодноразові прохання про інтерв'ю.

Довідково. Кендіс Оуенс має понад 6,9 мільйона підписників у X і понад 4,5 мільйона підписників на YouTube.
Позов Макронів стосується на восьмисерійного подкасту "Becoming Brigitte" (Стати Бріжит), який має понад 2,3 мільйона переглядів на YouTube та пов'язаних з ним публікаціях у X.

  • 10 липня паризький апеляційний суд виправдав двох жінок, які поширювали чутки, що дружина президента Емманюеля Макрона Бріжит нібито народилася чоловіком. 
Теги:
Новини
Франція
Емманюель Макрон
США
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