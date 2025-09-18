Позов про наклеп: Макрон надасть американському суду "наукові докази" того, що Бріжит — жінка

Про це пише BBC.

Адвокат подружжя Макронів повідомив, що президент Франції та перша леді нададуть документацію в рамках позову про наклеп, який вони подали проти правої інфлюенсерки Кандіс Овенс. Вона поширювала свою думку про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком.

Адвокати Овенс відповіли клопотанням про відхилення позову.

В інтерв'ю подкасту BBC "Слава під вогнем" адвокат Макронів у цій справі Том Клер сказав, що пані Макрон вважала ці твердження "неймовірно сумними", і що вони "відвертають увагу" президента Франції.

"Я не хочу стверджувати, що це якимось чином вибило його з рівноваги. Але, як і у випадку з будь-ким, хто поєднує кар'єру та сімейне життя, коли на вашу родину нападають, це виснажує вас. І він не застрахований від цього, бо він президент країни", – заявив адвокат.

Клер зауважив, що "будуть надані експертні свідчення, які матимуть науковий характер", і хоча на цьому етапі він не розкриватиме їхню точну природу, адвокат уточнив, що подружжя готове повністю продемонструвати "як загалом, так і конкретно", що звинувачення є хибними.

"Неймовірно прикро думати, що доводиться піддаватися таким випробуванням, щоб представити такі докази. Це процес, в якому вона повинна буде взяти участь публічно. Але вона готова це зробити. Вона твердо налаштована зробити все необхідне, щоб виправити ситуацію. Якщо ця неприємність і дискомфорт, які вона відчуває від такого розкриття себе, є тим, що потрібно, щоб виправити ситуацію та зупинити це, вона на 100% готова взяти на себе цей тягар", - наголосив адвокат.

На запитання, чи Макрони надаватимуть фотографії вагітної Бріжит та виховання дітей, пан Клер відповів, що вони існують і будуть представлені в суді, де є правила та стандарти.

Пані Овенс, колишня коментаторка консервативного американського видання Daily Wire, яка має мільйони підписників у соціальних мережах, неодноразово пропагувала свою думку про те, що Бріжит Макрон — чоловік.

У березні 2024 року вона заявила, що готова поставити на карту "всю свою професійну репутацію" через це звинувачення. Звинувачення виникло в маргінальних онлайн-просторах роками раніше, зокрема через відео на YouTube 2021 року французьких блогерів Амандін Руа та Наташі Рей.

Макрони спершу виграли справу про наклеп у Франції у 2024 році, але це рішення було скасовано в апеляційному порядку у 2025 році з підстав свободи слова, а не на підставі правди. Макрони оскаржують це рішення.

У липні Макрони подали позов проти Овенс у США. У ньому стверджується, що вона "проігнорувала всі правдиві докази, які спростовують її твердження, натомість підтримала відомих конспірологів та перевірених наклепників".

