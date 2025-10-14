Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів

Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів

Адріана Муллаянова
14 жовтня, 2025 вiвторок
16:27
Світ Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі

Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна 14 жовтня розпустив нижню палату парламенту, заблокувавши можливу процедуру імпічменту, після приєднання елітного військового підрозділу до масових антиурядових протестів. Глава держави тимчасово залишив острів, побоюючись за своє життя

Зміст

Про це повідомляє AP.   

Згідно з офіційною заявою на сторінці президентства Мадагаскару у facebook, Раджуеліна видав указ про негайний розпуск національних зборів. Це рішення фактично унеможливило обговорення законодавцями процедури імпічменту, яка могла б усунути президента з посади.

Політична криза загострилася після того, як елітний військовий підрозділ CAPSAT минулими вихідними повстав проти Раджуеліни та приєднався до протестів, очолюваних молоддю покоління Z. Солдати закликали президента та уряд подати у відставку, призначивши нових керівників військових і жандармських сил безпеки.

Протести розпочалися у вересні через хронічні відключення води та електроенергії, бідність і ймовірну корупцію в уряді. Молодь заявляє, що надихалася аналогічними рухами у Непалі та Шрі-Ланці, які змусили лідерів піти у відставку.

У своїй промові з таємного місця пізно в понеділок Раджуеліна повідомив, що залишив країну заради "безпечного місця", і закликав до діалогу для виходу з кризи. Президент зазначив, що конституцію слід поважати, відкинувши вимоги про свою відставку.

Мадагаскар з історією військових переворотів переживає найгіршу політичну кризу з 2009 року, коли сам Раджуеліна вперше прийшов до влади як лідер перехідного уряду після перевороту. Він був обраний президентом у 2018 році та переобраний у 2023 році на виборах, бойкотованих опозицією.

  • 11 жовтня 2025 року, у столиці 26-мільйонного Мадагаскару, місті Антананаріву, відбулися протестні акції, що стали найбільшими від початку заворушень.
2025, вiвторок
14 жовтня
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:37
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:51
Марія Коріна Мачадо
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
штучний інтелект
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:42
солдат
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
Windows 10
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
10:23
Майк Джонсон
Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:19
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
10:17
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
Більше новин
