Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна 14 жовтня розпустив нижню палату парламенту, заблокувавши можливу процедуру імпічменту, після приєднання елітного військового підрозділу до масових антиурядових протестів. Глава держави тимчасово залишив острів, побоюючись за своє життя
Про це повідомляє AP.
Згідно з офіційною заявою на сторінці президентства Мадагаскару у facebook, Раджуеліна видав указ про негайний розпуск національних зборів. Це рішення фактично унеможливило обговорення законодавцями процедури імпічменту, яка могла б усунути президента з посади.
Політична криза загострилася після того, як елітний військовий підрозділ CAPSAT минулими вихідними повстав проти Раджуеліни та приєднався до протестів, очолюваних молоддю покоління Z. Солдати закликали президента та уряд подати у відставку, призначивши нових керівників військових і жандармських сил безпеки.
Протести розпочалися у вересні через хронічні відключення води та електроенергії, бідність і ймовірну корупцію в уряді. Молодь заявляє, що надихалася аналогічними рухами у Непалі та Шрі-Ланці, які змусили лідерів піти у відставку.
У своїй промові з таємного місця пізно в понеділок Раджуеліна повідомив, що залишив країну заради "безпечного місця", і закликав до діалогу для виходу з кризи. Президент зазначив, що конституцію слід поважати, відкинувши вимоги про свою відставку.
Мадагаскар з історією військових переворотів переживає найгіршу політичну кризу з 2009 року, коли сам Раджуеліна вперше прийшов до влади як лідер перехідного уряду після перевороту. Він був обраний президентом у 2018 році та переобраний у 2023 році на виборах, бойкотованих опозицією.
- 11 жовтня 2025 року, у столиці 26-мільйонного Мадагаскару, місті Антананаріву, відбулися протестні акції, що стали найбільшими від початку заворушень.
