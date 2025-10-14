Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів

Про це повідомляє AP.

Згідно з офіційною заявою на сторінці президентства Мадагаскару у facebook, Раджуеліна видав указ про негайний розпуск національних зборів. Це рішення фактично унеможливило обговорення законодавцями процедури імпічменту, яка могла б усунути президента з посади.

Політична криза загострилася після того, як елітний військовий підрозділ CAPSAT минулими вихідними повстав проти Раджуеліни та приєднався до протестів, очолюваних молоддю покоління Z. Солдати закликали президента та уряд подати у відставку, призначивши нових керівників військових і жандармських сил безпеки.

Протести розпочалися у вересні через хронічні відключення води та електроенергії, бідність і ймовірну корупцію в уряді. Молодь заявляє, що надихалася аналогічними рухами у Непалі та Шрі-Ланці, які змусили лідерів піти у відставку.

У своїй промові з таємного місця пізно в понеділок Раджуеліна повідомив, що залишив країну заради "безпечного місця", і закликав до діалогу для виходу з кризи. Президент зазначив, що конституцію слід поважати, відкинувши вимоги про свою відставку.

Мадагаскар з історією військових переворотів переживає найгіршу політичну кризу з 2009 року, коли сам Раджуеліна вперше прийшов до влади як лідер перехідного уряду після перевороту. Він був обраний президентом у 2018 році та переобраний у 2023 році на виборах, бойкотованих опозицією.