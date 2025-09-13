"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
У суботу, 13 вересня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є "неприйнятним і небезпечним", проте наразі невідомо, чи Росія навмисно націлила дрони саме на територію країни-члена НАТО
Про це пише Reuters.
"Ми вважаємо, що це неприйнятний, прикрий і небезпечний розвиток подій", – заявив Рубіо.
За його словами, головне питання полягає в тому, чи справді Москва навмисно скерувала безпілотники на Польщу.
"Без сумніву: дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу", - пояснив він.
Рубіо підкреслив, що якщо розслідування підтвердить навмисне націлювання на Польщу, "якщо докази вказуватимуть на це, то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значної ескалації конфлікту".
"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – підсумував він.
- Увечері суботи, 13 вересня 205 року, один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.
