"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі

Про це пише Reuters.

"Ми вважаємо, що це неприйнятний, прикрий і небезпечний розвиток подій", – заявив Рубіо.

За його словами, головне питання полягає в тому, чи справді Москва навмисно скерувала безпілотники на Польщу.

"Без сумніву: дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу", - пояснив він.

Рубіо підкреслив, що якщо розслідування підтвердить навмисне націлювання на Польщу, "якщо докази вказуватимуть на це, то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значної ескалації конфлікту".

"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – підсумував він.