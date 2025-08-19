Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 серпня.

Зеленський і європейці використали весь шарм, щоб зберегти союз з Трампом

зустріч у Вашингтоні 18 серпня між Трампом та Зеленським, фото: The White House

Безперечно, що головною темою, яку всі світові медіа активно обговорюють стала зустріч президента Трампа з президентом Зеленським та іншими європейськими лідерами у Білому домі.

Як відзначають у The Washington Post, на поспішному саміті у Вашингтоні європейці намагалися "відірвати Трампа від Кремля".

"Переговори щодо України виглядали дружніми, але жодних ознак твердої угоди про припинення війни не спостерігається. Після кількох годин зустрічей, різкі розбіжності між лідерами та Трампом залишалися очевидними, оскільки він заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий до миру, навіть попри те, що він продовжує бомбардування України та вимагав від Києва рішучих, болісних поступок для припинення війни. Але українських та європейських лідерів, схоже, підбадьорила відкритість Трампа щодо гарантій безпеки для України, які Путін міг би не прийняти. Наступним кроком у цьому процесі може бути зустріч безпосередньо між Зеленським і Путіним, можливо, також за участю Трампа", - відзначають у виданні.

У The New York Times дещо іронічно написали, що на саміті у Білому домі відбувся майстер-клас з дипломатії – "залицяння до Трампа".

"Президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери дещо навчилися про ведення переговорів у стилі Трампа. Як і Володимир Путін. Протягом останніх семи місяців лідери західного світу пройшли інтенсивний курс трампології. Один за одним президенти та прем'єр-міністри європейських країн їздили до Вашингтона, де вивчали всілякі уроки про те, як найкраще поводитися з хитрим чоловіком, який сидить за великим столом у кімнаті, оббитій золотом, що нагадує овал", - наголошують у виданні.

Те саме кажуть у Bloomberg: Зеленський та його союзники "використовують шарм, щоб зберегти прихильність Трампа".

"Прагнучи уникнути катастрофічної перепалки, яка зіпсувала його останній візит, Зеленський неодноразово дякував Трампу за його участь і передав листа для дружини Трампа Меланії. Він був одягнений у чорний піджак і застебнуту чорну сорочку, щоб відвернути критику республіканців щодо менш офіційного вбрання воєнного часу, яке стало його візитною карткою", - пишуть у виданні.

"Поки форма переважає над змістом": багато розмов і мало результату

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте, фото: Getty Images

BBC зробили чотири ключових висновки за підсумки зустрічі:

зустріч Путіна та Зеленського… можлива, але є питання.

європейці чинять опір, оскільки Трамп відступає від угоди про припинення вогню, наполягаючи на мирних переговорах без перемир’я;

Трамп натякає на гарантії безпеки до яких можуть долучитися США, але не говорить конкретики;

Зеленський розпочинає "наступ шарму", тобто максимально задобрювати разом з європейцями лідера США, щоб тим самим втримати спільну позицію і протистояти ультиматумам Москви.

Financial Times написали, що "кар'єра Дональда Трампа у боротьбі за мир в Україні продовжується".

"Зустрічі Дональда Трампа з українським лідером та його європейськими союзниками в понеділок пройшли краще, ніж багато хто побоювався. Мирний джагернаут Трампа стрімко рухається вперед. Але мало хто може сказати, куди він прямує. Поки що все зводиться здебільшого до форми. Значна частина суті, яка ляже в основу угоди про припинення агресії Росії проти України, залишається неясною та, можливо, невирішеною. Хоча Трамп хоче укласти угоду, будь-яку угоду, якомога швидше, Київ та його прихильники захочуть виграти час, щоб опрацювати деталі та уникнути втягування у несприятливу угоду", - кажуть у виданні.

А у Politico винесли у заголовок, що "Трамп розхвалює успішну зустріч із Зеленським і каже, що планує таку ж із Путіним".

За словами трьох європейських чиновників, очікується, що цього тижня відбудеться зустріч начальників оборонних відомств так званої коаліції охочих, щоб розпочати з'ясування деталей гарантій безпеки для України. За словами трьох джерел, знайомих з цим питанням, державний секретар Марко Рубіо очолює загальні зусилля з координації гарантій безпеки для підготовки до тристоронньої зустрічі.

У AP стримано кажуть, що тепер нас очікує ще більше зустрічей, але підсумковий результат досі невідомий.

