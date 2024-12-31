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Остання допомога Україні від Байдена та як Кремль мобілізує так багато солдатів. Акценти світових ЗМІ 31 грудня

Юрій Мартинович
31 грудня, 2024 вiвторок
11:04
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – скільки грошей виділили США Україні в останні дні 2024 року, та яким чином Росія поповнює свої величезні людські втрати на полі бою

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 31 грудня.

Гірко-солодкий присмак допомоги Байдена в останні тижні каденції 

Володимир Зеленський та Джо Байден

Володимир Зеленський та Джо Байден, Фото: reuters

 

У Bloomberg написали, що президент Байден оголосив про надання Україні 5,9 мільярда доларів допомоги, які можуть бути останніми ним виділеними грошима для української влади. З цих коштів, 2,5 мільярда доларів підуть на озброєння, а 3,4 мільярда доларів – на підтримку бюджету України.  

"Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу — включаючи списання старішого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім відновлення оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю", – сказав Байден.

У виданні нагадують, що наступник Байдена - Дональд Трамп пообіцяв швидко припинити війну в Україні, як тільки він вступить на посаду 20 січня, заявивши, що він готовий як збільшити допомогу Києву, так і повністю її припинити, щоб змусити обидві сторони досягти врегулювання. Однак минулого тижня Кремль відхилив заклик Трампа до негайного припинення вогню, вважаючи майбутні відносини України з НАТО основним питанням спотикання. 

"Міністерство оборони повідомило, що Байден все ще має доступ до повноважень на близько 4,35 мільярда доларів, але офіційні особи раніше попереджали, що виведення значної кількості військових запасів США створює ризик підірвати готовність американців до потенційних викликів. Усе, що залишиться після того, як Байден залишить посаду, буде доступним, якщо Трамп вирішить цим скористатися", - додають у виданні.

У Politico пишуть, що президент Зеленський відзначає останній пакет військової допомоги від Байдена як "вирішальний для стабілізації лінії фронту".

"Проте збільшення темпів допомоги США за останні три місяці перебування Байдена на посаді залишило гірко-солодкий присмак у Києві, і деякі сумніваються, чому такий рівень і швидкість підтримки не могли бути надані раніше в цьому році", - зауважують у виданні. 

Як відбувається мобілізація в Росії 

окупанти в Криму

У The New York Times написали статтю про те, де Росія шукає нових солдатів. У виданні відзначають, що РФ продовжує підтримувати війну в Україні за рахунок нових хвиль мобілізації, втративши значну частину досвідчених військових на початку вторгнення. 

"Спершу вербували ув’язнених, не переймаючись їх виживанням, а тепер розширили кампанію: підозрювані у злочинах можуть уникнути суду, погодившись служити, а боржники отримують прощення боргів в обмін на участь у війні", - пишуть американські журналісти. 

Злочинців, включно з убивцями й контрабандистами, кидають на фронт після підписання контрактів. Наприклад, у Санкт-Петербурзі двоє чоловіків уникли обвинувачень у контрабанді кокаїну, погодившись стати солдатами. Подібні випадки масово висвітлюють місцеві російські ЗМІ.

Для набору військових Кремль прийняв закони, які дозволяють почати мобілізацію з моменту відкриття кримінальної справи. Також влада проводить рейди, примушуючи до служби іммігрантів, боржників і навіть тих, хто має великі аліментні заборгованості. Оцінки кількості новобранців різняться, але загалом Росія шукає "дешеві альтернативи" традиційній мобілізації через великі втрати на фронті.

Як сказала Ольга Романова, голова неурядової організації "Росія за ґратами", яка захищає права ув'язнених, якби письменник Достоєвський жив сьогодні, йому, можливо, довелося б переглянути сюжет свого роману "Злочин і кара". 

"Бо навіть якби поліція застала Родіона Раскольникова з сокирою, з якої капає кров, йому потрібно було б лише сказати "Я хочу на фронт" і поліція відповіла б "Добре!", - сказала Романова. 

А в Reuters провели аналіз російських залізничних і фінансових даних, який показав що хімічні заводи, що засновані або належать деяким із найбагатших людей Росії, постачають інгредієнти для заводів, які виробляють вибухівку, яку використовували московські військові під час війни в Україні. Мова йде про мільярдерів Романа Абрамовича (колишнього власника ФК "Челсі") та Вагіта Алекперова (офіційно найбагатший росіянин – майже 30 млрд доларів статків).

Читайте також: Чого досягли Україна та Росія у 2024 році: підсумки для фронту та перспективи миру. Пояснюємо

Теги:
Новини
Росія
політика
Джо Байден
Війна з Росією
США
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