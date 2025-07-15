Трамп дав Путіну 50 днів на зупинку літнього наступу та пов’язав допомогу Україні з програмою "Америка понад усе". Акценти світових ЗМІ 15 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 липня.

50 днів на завершення атак по Україні

Як пише в аналітичному матеріалі головний кореспондент з міжнародних питань CNN Метью Хенс, Президент Трамп фактично дав Володимиру Путіну унікальне зелене світло. Мовиться про вимогу завершити його жорстокий літній наступ в Україні за 50 днів, перш ніж він зіткнеться з будь-якими наслідками.

Тільки якщо до кінця цього періоду, тобто на початку вересня, не буде досягнуто домовленості про припинення війни, почнуть діяти попередні погрози про запровадження 100-відсоткових тарифів проти Росії та вторинних санкцій проти російських торговельних партнерів.

фото: ДСНС України

"Це, мабуть, здається вічністю для мільйонів українців, які зараз переживають ескалацію російської агресії у вигляді смертоносних ракетних обстрілів і масових ударів безпілотників по своїх містах і селищах. Але в Москві чиновники тихо зітхають з полегшенням. Зрештою, для них могло бути набагато гірше", – пише Хенс.

Автор припускає, що санкції могли б бути негайними, якби президент Трамп захотів, або ж набагато вищими, як от в запропонованому двопартійному законопроєкті Сенату США, де обговорюються мита у 500%

Однак експерт все ще наголошує, що санкції ніяк не змінять курсу Росії.

"Росія вже є однією з найбільш жорстко санкціонованих країн світу, покараних за звинувачення у втручанні у вибори США, а також за інші зловмисні дії від Криму до Сирії, Британії та інших країн", – нагадав головний кореспондент з міжнародних питань CNN.

Ба більше, він додає, що Кремль вже створив складний набір гнучких обхідних шляхів, щоб утримати свою крихку економіку на плаву, відмовляючись при цьому змінювати свою поведінку.

І що найголовніше, 50-денне вікно до запровадження нових санкцій США – це достатньо часу для того, щоб їхній військовий поштовх в Україні окупився, або, якщо це не вдасться, щоб сумнозвісний мінливий президент Трамп знову змінив свою думку про Росію.

Трамп пов'язав допомогу Україні з програмою "Америка понад усе"

У понеділок президент Дональд Трамп пішов далі, ніж будь-коли, допомагаючи Україні захиститися від Росії, давши зелене світло Європі для закупівлі ракет систем ППО Patriot та іншого озброєння для України.

У матеріалі Politico покликаються на слова високопоставленого чиновника Білого дому, який стверджує, що Трамп все ще бачить перевагу на боці Москви, а от в України "немає карт у рукаві". Але в міру того, як зростає його розчарування президентом Росії Володимиром Путіним, він більш охоче бере участь у конфлікті, який, як він наполягав, може бути швидко врегульований

"Президент вважає, що Росія переможе, питання лише в тому, скільки часу це займе. Росія має потужнішу економіку, більшу армію, має більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м'ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча їхній прогрес повільний, він все ще є. Президент просто хоче зупинити вбивства", – заявив високопосадовець, який побажав залишитись анонімним, у коментарі виданню.

І хоч Трамп хоче посилити тиск на Москву, ігноруючи ізоляціоністське крило руху MAGA, він наполягає на тому, що цей останній крок відповідає його стратегії "Америка понад усе". Такі дії нібито вписуються в десятиліттями сформовану думку про те, що США обікрали союзники, а Європа, зокрема, отримала безплатну оборону.

Однак у матеріалі наголошують на тому, що під час зустрічі в Овальному кабінеті з Генсеком НАТО Марком Рютте в понеділок Трамп назвав перебільшену цифру витрат США на допомогу Україні та підкреслив, що європейці нарешті заплатять свою справедливу частку.

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"Ми не купуємо, але ми будемо виробляти, і вони будуть платити за це. Вони дуже сильно переживають з цього приводу, і ми теж дуже сильно переживаємо з цього приводу, але нам доведеться заплатити багато грошей, і ми просто більше не хочемо цим займатися", – сказав Трамп, маючи на увазі європейських союзників.