Зустрічі у Москві не буде, а Європа думає, як змусити Трампа ввести більші санкції проти РФ. Акценти світових ЗМІ 4 вересня

Путін грає в гру, а Трамп в ній фігура

Зустріч 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, фото: Andrew Harnik/Getty Images

У Fox News промовисто написали, що Путін запросив Зеленського на зустріч у Москві для переговорів з питань безпеки, поки бомбить Україну.

У виданні зазначають, що будь-яка можливість поїздки Зеленського до Росії "видається дуже малоймовірною", враховуючи загрози, з якими він зіткнеться, а також той факт, що "Путін чітко дав зрозуміти, що його головна мета – витіснити Зеленського з Києва".

Колишній начальник московської резидентури ЦРУ Ден Гоффман висловив ці побоювання щодо безпеки та заявив Fox News: "Зеленський нізащо не повинен їздити до Москви".

У виданні додають, що позиція Трампа стосовно цього залишається неоднозначною:

"Незрозуміло, чи повірить Трамп, що Путін пропонує зустрітися із Зеленським з доброї волі, чи розцінить це як фальшиву спробу, продовжуючи жорстко атакувати Україну".

У The Guardian написали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву Володимира Путіна про зустріч у Москві. Сибіга сказав, що щонайменше сім країн готові прийняти зустріч: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.

"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який час. Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", – сказав Сибіга.

Сьогодні, після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, президент Трамп поговорить з президентом Зеленським та іншими союзниками, пише CNN. За інформацією Der Spiegel, Берлін пропонує Україні гарантії безпеки, але хоче уникнути зобов’язань щодо участі Бундесверу.

Тим часом за інформацією Bloomberg, Росія готує новий великий наступ на Донбасі. Тому європейські союзники хочуть, щоб Трамп виконав свої обіцянки і посилив санкції, щоб змусити Путіна до справжніх переговорів.

"Європейські лідери стурбовані новим наступом Росії на Україну, обговорюючи з президентом Володимиром Зеленським гарантії безпеки для країни. Європейці, ймовірно, захочуть підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії та висунути конкретні зобов'язання щодо внеску США в гарантії безпеки для повоєнної України", - відзначають у виданні.

"Обидві країни залучають дітей до гібридної війни"

фото: колаж Еспресо

У The New York Times оприлюднили статтю російської журналістки-розслідувачки з "Медузи", яка написала, що війна в Україні породила "шокуючу нову зброю" – підлітків-терористів, яких вербують через соцмережі. Мовляв, "обидві країни залучають дітей до гібридної війни".

Анонімні куратори через Telegram чи WhatsApp пропонують підліткам гроші за диверсії, маскуючи завдання під "гру з геолокацією" або шантажуючи компроматом. Наприклад, 14-річну українку змушували до диверсій погрозами оприлюднити її фото, а російських школярів – розпилювати токсичні речовини. Російська розвідка завербувала українського підлітка для підпалу IKEA в Литві, а інші групи малювали антисемітські гасла чи підривали об’єкти в Україні. Навіть невдалі спроби, як-от у Тернополі чи Житомирі, де дітей затримали до здійснення диверсій, сіють страх.

Розслідувачка стверджую, що Україна також використовує дітей у гібридній війні. У російських містечках знаходять листівки з QR-кодами вербувальників, які пропонують підліткам підпалювати поліцейські машини, штаби чи залізниці. Наприклад, 16-річний росіянин намагався підпалити літак у Челябінську, а в Омську двоє підлітків спалили гелікоптер коктейлем Молотова та багато інших історій.

Натомість Служба безпеки України з весни 2024 року затримала 175 неповнолітніх за шпигунство та диверсії, наймолодшому – 12 років. У Росії, за даними правозахисників, близько 100 подібних випадків; дитячий ізолятор у Москві переповнений.

"Ця підривна війна залишила по собі слід зруйнованих життів – сотні дітей по обидва боки фронту", - підсумовують у статті.

