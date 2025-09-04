Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Зустрічі у Москві не буде, а Європа думає, як змусити Трампа ввести більші санкції проти РФ. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
Огляд

Зустрічі у Москві не буде, а Європа думає, як змусити Трампа ввести більші санкції проти РФ. Акценти світових ЗМІ 4 вересня

Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
10:01
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява Путіна про зустріч з Зеленським у Москві, а також подальші обговорення "коаліції рішучих"

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 4 вересня.

Путін грає в гру, а Трамп в ній фігура

Трамп і Путін

Зустріч 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, фото: Andrew Harnik/Getty Images

 

У Fox News промовисто написали, що Путін запросив Зеленського на зустріч у Москві для переговорів з питань безпеки, поки бомбить Україну. 

У виданні зазначають, що будь-яка можливість поїздки Зеленського до Росії "видається дуже малоймовірною", враховуючи загрози, з якими він зіткнеться, а також той факт, що "Путін чітко дав зрозуміти, що його головна мета – витіснити Зеленського з Києва".

Колишній начальник московської резидентури ЦРУ Ден Гоффман висловив ці побоювання щодо безпеки та заявив Fox News: "Зеленський нізащо не повинен їздити до Москви".

У виданні додають, що позиція Трампа стосовно цього залишається неоднозначною:

"Незрозуміло, чи повірить Трамп, що Путін пропонує зустрітися із Зеленським з доброї волі, чи розцінить це як фальшиву спробу, продовжуючи жорстко атакувати Україну".

У The Guardian написали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву Володимира Путіна про зустріч у Москві. Сибіга сказав, що щонайменше сім країн готові прийняти зустріч: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.  

"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який час. Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", – сказав Сибіга. 

Сьогодні, після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, президент Трамп поговорить з президентом Зеленським та іншими союзниками, пише CNN. За інформацією Der Spiegel, Берлін пропонує Україні гарантії безпеки, але хоче уникнути зобов’язань щодо участі Бундесверу.

Тим часом за інформацією Bloomberg, Росія готує новий великий наступ на Донбасі. Тому європейські союзники хочуть, щоб Трамп виконав свої обіцянки і посилив санкції, щоб змусити Путіна до справжніх переговорів. 

"Європейські лідери стурбовані новим наступом Росії на Україну, обговорюючи з президентом Володимиром Зеленським гарантії безпеки для країни. Європейці, ймовірно, захочуть підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії та висунути конкретні зобов'язання щодо внеску США в гарантії безпеки для повоєнної України", - відзначають у виданні.

 "Обидві країни залучають дітей до гібридної війни"

теракт_ТЦК

фото: колаж Еспресо

 

У The New York Times оприлюднили статтю російської журналістки-розслідувачки з "Медузи", яка написала, що війна в Україні породила "шокуючу нову зброю" – підлітків-терористів, яких вербують через соцмережі. Мовляв, "обидві країни залучають дітей до гібридної війни". 

Анонімні куратори через Telegram чи WhatsApp пропонують підліткам гроші за диверсії, маскуючи завдання під "гру з геолокацією" або шантажуючи компроматом. Наприклад, 14-річну українку змушували до диверсій погрозами оприлюднити її фото, а російських школярів – розпилювати токсичні речовини. Російська розвідка завербувала українського підлітка для підпалу IKEA в Литві, а інші групи малювали антисемітські гасла чи підривали об’єкти в Україні. Навіть невдалі спроби, як-от у Тернополі чи Житомирі, де дітей затримали до здійснення диверсій, сіють страх.

Розслідувачка стверджую, що Україна також використовує дітей у гібридній війні. У російських містечках знаходять листівки з QR-кодами вербувальників, які пропонують підліткам підпалювати поліцейські машини, штаби чи залізниці. Наприклад, 16-річний росіянин намагався підпалити літак у Челябінську, а в Омську двоє підлітків спалили гелікоптер коктейлем Молотова та багато інших історій.

Натомість Служба безпеки України з весни 2024 року затримала 175 неповнолітніх за шпигунство та диверсії, наймолодшому – 12 років. У Росії, за даними правозахисників, близько 100 подібних випадків; дитячий ізолятор у Москві переповнений. 

"Ця підривна війна залишила по собі слід зруйнованих життів – сотні дітей по обидва боки фронту", - підсумовують у статті.

Читайте також: Полякам і балтійцям страшніше, ніж українцям: військовий експерт розповів про загрози військових навчань росіян у Білорусі

Теги:
Статті
Новини
Росія
політика
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
переговори з РФ
Читайте також:
Роман Костенко
Автор Оксана Ліховід
3 вересня, 2025 середа
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
Михайло-Віктор Лемберг
Автор Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Автор Віталій Бесараб
3 вересня, 2025 середа
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
4 вересня
11:39
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Харківщині та у Запоріжжі є постраждалі, в Одесі гасили пожежу
11:35
Ексклюзив
ЗАЕС
Це чергова пастка, - експерт з енергетики Омельченко про заяву Путіна щодо нібито готовності до співпраці із США та Україною на ЗАЕС
11:25
Аналітика
Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск
Політичний сигнал Кремлю і Трампу: навіщо зібралась коаліція охочих у Парижі. Пояснюємо
11:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
На Донеччині ворог передислоковується та накопичується, - військовий експерт Жмайло
11:12
У серпні Міноборони допустило до експлуатації 80 нових зразків озброєння та військової техніки
10:59
Україна запропонувала Новій Зеландії спільно виробляти морські дрони
10:48
Пресреліз
Наглядова Рада "Галичфарм": припинення співпраці з "Артеріум" суперечить інтересам компанії
10:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 4 вересня
10:31
Ексклюзив
Тарас Загородній
Обіймашки на ШОСі Путіну нічого не дали, - політтехнолог Загородній
10:18
"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": вийшов фінальний трейлер фільму "Малевич"
10:05
OPINION
Бенефіс Сі. Чому не існує жодного нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
10:00
Ексклюзив
Україна школа
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
09:57
Дональд Трамп
Трамп: Путін та Зеленський ще не готові до мирного врегулювання, але щось має статися
09:44
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:43
Ексклюзив
ЗСУ
Середній вік бійця бригади "Рубіж" не перевищує 30 років, - офіцер Черняк
09:19
ППО
Сили ППО за ніч знешкодили 84 з 112 ворожих дронів
09:13
Фейк
Роспропаганда ширить дезінформацію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні: в ЦПД пояснили, навіщо це Кремлю
09:00
Новини компаній
Вистава, щирі емоції та подарунки: українська авіакомпанія підтримала дітей загиблих захисників і захисниць
08:54
Володимир Зеленський
Зеленський: територіальні поступки Путіну приведуть війну в Європу
08:49
російський диктатор Володимир Путін
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 180 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:00
OPINION
Убивство Парубія: люди хочуть, щоб логіка підлаштовувалася під їхні бажання
07:48
Значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом: партизани зафіксували переміщення техніки окупаційних підрозділів у Луганську
07:47
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
ЧС-2026: результати та розклад матчів 4 вересня
07:34
Канада
Канада на 12% знизила цінову стелю на російську нафту
07:28
Огляд
Василь Стус
"Долі не обирають…": 40 років з дня загибелі у радянському карцері видатного Василя Стуса
07:23
Огляд
Загадкова реліквія, яка береже від вогню: історія ікони Божої Матері "Неопалима Купина"
07:19
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 840 військових, 43 артсистеми та 4 бронемашини
07:13
Ексклюзив
Михайло Жирохов
Полякам і балтійцям страшніше, ніж українцям: військовий експерт розповів про загрози військових навчань росіян у Білорусі
07:04
айсберг
Найбільший у світі айсберг розколовся: що про це кажуть науковці
06:10
риболовля, риба
Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн
05:19
Оновлено
Португалія
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок та врізався у будівлю: щонайменше 15 людей загинуло
00:59
Північний потік 2
Італійський суд переніс слухання з екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
2025, середа
3 вересня
22:57
Чехія Україна
Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення
22:32
Володимир Зеленський
"Все можливо": Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
21:49
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
21:03
Ексклюзив
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна
20:55
Оновлено
"Європейці готові надати гарантії Україні в день, коли буде підписано мир": Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:42
Оновлено
Дональд Трамп
Єлисейський палац підтвердив, що Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих
20:25
Ексклюзив
Верховна Рада
Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV